Бизнес Президентского спортивного клуба в России побил рекорд по выручке и прибыли





Торговый дом «БелАЗ», одним из главных владельцев которого является Президентский спортивный клуб, наторговал в прошлом году в России на рекордные 40 млрд росс. рублей и заработал самую большую за последние годы прибыль в 1,76 млрд росс. рублей.

Согласно данным РБК, представившего свой новый топ-500 крупнейших компаний России, выручка дистрибутора белорусской большегрузной техники по итогам 2017 года выросла на 74%, а прибыль на 54%. Торговый дом «БелАЗ» в итоге занял самое высокое место в этом списке с момента первого попадания в него (с 2015 года) – 265-е (он поделил его с ДСК «Автобан»). По итогам 2016 года ТД «БелАЗ», являющийся эксклюзивным поставщиком техники жодинского объединения на российский рынок, занимал 406-ю строчку в этом списке, по итогам 2015 года – 481-ю. Выручка и прибыль в эти годы постоянно росла, дистрибутор стал одним из лидеров по динамике на российском рынке.

Напомним, что Президентский спортивный клуб возглавлял сын главы Беларуси Дмитрий Лукашенко. Еще одним ключевым владельцем ТД «БелАЗ» является «БелАЗ-холдинг».

В топ-500 присутствуют еще несколько компаний, акционерами которых являются граждане Беларуси.

На 78- м месте – «Уралкалий», 20% акций которого записаны на совладельца компании «Юрас ойл» Дмитрия Лобяка. В 2017 году его выручка составила 161 млрд росс. рублей (прирост к 2016 году 6%), а прибыль 51 млрд росс. рублей (снижение на 46%).

Группа компаний «Содружество», которую контролируют Александр и Наталья Луценко, стала 83-й по выручке (156 млрд росс. рублей , прирост 12%) и заработала 5, 93 млрд росс. рублей (плюс 126%).

Лидером топ-500 на протяжении 2014-2017 годов является «Газпром». В прошлом году его выручка составила 6 546 млрд росс. рублей (прирост - 7%), прибыль - 767 млрд росс. рублей (снижение на 23%). В первую десятку крупнейших бизнесов России вошли также «Лукойл», «Роснефть», «Сбербанк России», РЖД, «Ростех», ВТБ, X5 Retail Group, «Сургутнефтегаз», «Магнит» и «Россети».

Составители рейтинга отметили, что в целом выручка компаний по итогам 2017 года достигла 72,3 трлн росс. рублей, за год увеличившись на 9%. Годом ранее рост был медленнее (4,2%).

При этом суммарная выручка всех его участников почти наполовину обеспечена госкомпаниями — хотя по количеству они в несколько раз уступают частным компаниям. Оборот госкомпаний растет ежегодно, при этом подавляющая часть выручки крупных российских предприятий в той или иной степени завязана на Москву.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бизнес Президентского спортивного клуба в России побил рекорд по выручке и прибыли Торговый дом «БелАЗ», одним из главных владельцев которого является Президентский спортивный клуб, наторговал в прошлом году в России на рекордные 40 млрд росс....

Наибольший рост выручки показали интернет-компании и компании массмедиа — 35,7% против среднего по рейтингу показателя 10,2%. По числу участников рейтинга на первое место вышел сектор торговли (53 участника), а на втором оказалась финансовая отрасль (51), лидировавшая по этому показателю в прошлогоднем рейтинге. Третье место занял нефтегазовый сектор (49 компаний).