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На 28-го Июля напротив Материка ДТП с пострадавшими
21.09.2018 06:46 — Разное | Виртуальный Брест
Обстоятельства неизвестны, на место происшествия вызвали медиков,
Позже очевидцы сообщили, что в передний автомобиль на скорости въехал Golf, в котором за рулём был, предположительно, пьяный водитель. Ему и его пассажирам потребовалась помощь медиков.
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