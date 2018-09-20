На 28-го Июля напротив Материка ДТП с пострадавшими

Обстоятельства неизвестны, на место происшествия вызвали медиков, МЧС и сотрудников ГАИ .



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Позже очевидцы сообщили, что в передний автомобиль на скорости въехал Golf, в котором за рулём был, предположительно, пьяный водитель. Ему и его пассажирам потребовалась помощь медиков.



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