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На 28-го Июля напротив Материка ДТП с пострадавшими

21.09.2018 06:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Обстоятельства неизвестны, на место происшествия вызвали медиков, МЧС и сотрудников ГАИ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59021.php

На 28-го Июля напротив Материка ДТП с пострадавшими

Позже очевидцы сообщили, что в передний автомобиль на скорости въехал Golf, в котором за рулём был, предположительно, пьяный водитель. Ему и его пассажирам потребовалась помощь медиков.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59021.php

На 28-го Июля напротив Материка ДТП с пострадавшими


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59021.php

На 28-го Июля напротив Материка ДТП с пострадавшими

Если вы располагаете интересной информацией
или фото, пришлите их на viber - +375297257073

 
 
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Обстоятельства неизвестны, на место происшествия вызвали медиков, МЧС и сотрудников ГАИ. Позже очевидцы сообщили, что в передний автомобиль на скорости въехал...
 
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