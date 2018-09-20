Этой премьеры ждали давно — еще бы, ведь речь идет о российском автомобиле высшего класса, детище конструкторов института НАМИ, которое должно найти «свое место под солнцем» в нелегкой рыночной борьбе с такими «премиум»-грандами, как Rolls-Royce, Bentley и Mercedes-Maybach! Дебют первенца бренда Aurus, до недавнего времени известного как проект «Кортеж», состоялся в конце августа на Московском автосалоне. На что в итоге было потрачено 13 миллиардов российских рублей?





О начале работ над новым автомобилем для президента России было объявлено четыре года назад. Но еще раньше, в 2012 году, Владимиру Путину показали прототип ЗИЛ-4112Р, который, если верить слухам, главе РФ не понравился, и машину в итоге было решено пустить с молотка. Кроме ЗИЛа, известного своими лимузинами для советской партийной верхушки, свои видения представительского автомобиля для президента России представляли Marussia, обанкротившаяся в 2014 году, «Группа ГАЗ», а также целый ряд независимых дизайнеров, фантазировавших, например, на тему современного видения лимузина под исторической маркой «Руссо-Балт».





В итоге разработка перспективного президентского лимузина была поручена специалистам института НАМИ. Вместе с тем возобладала идея о том, что чиновникам высшего звена и бизнесменам также не мешало бы пересесть с иномарок на роскошные автомобили российского производства. Так проект «Кортеж», на реализацию которого из федерального бюджета было выделено около 13 миллиардов рублей, «дорос» до компании Aurus, у руля которой встал немец Франц Герхард Хильгерт, — ее владельцами в настоящее время являются НАМИ, группа Sollers и арабская Tawazun . Впервые о бренде Aurus, производном от слов Aurum (то есть «золото») и Russia, стало известно еще в 2016 году, но полноценная презентация состоялась только в мае этого года, вскоре после инаугурации президента РФ.





О новом лимузине Путина, флагмане всего семейства Aurus, AUTO.TUT.BY также уже сообщал . А на минувшем автосалоне в Москве наряду с бронированным 6,63-метровым лимузином был представлен «гражданский» вариант седана Senat, который в зарубежной прессе поспешили окрестить «русским ответом Rolls-Royce Phantom».

В длину автомобиль достигает 5,63 м, колесная база растянулась на 3,3 м, ширина — 2 м, заявленный дорожный просвет — 20 см. К слову, по габаритам он все же несколько уступает Phantom , который в длину насчитывает 5,76 м (колесная база у «британца» — 3,55 м). По паспорту на набор первой «сотни» Senat массой 2740 кг (бронированный вариант, к слову, весит более 6 тонн) тратит около 6 секунд, максимальная скорость — 250 км/ч. Разумеется, на борту Senat имеется полный набор систем активной и пассивной безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения и предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, системы распознавания дорожных знаков и отслеживания слепых зон.





Что касается внутреннего убранства Senat, то его AUTO.TUT.BY удалось оценить одному из первых. Скажем так, сильного впечатления «сенатский» салон не произвел — качество исполнения у машины ориентировочной стоимостью 10 миллионов российских рублей (почти 150 000 долларов по текущему курсу) и выступающего, как говорят в самой компании, в «самой премиальной категории», могло бы быть и выше. Впрочем, на том же Московском автосалоне представители компании поспешили нас заверить — мол, все огрехи в качестве сборки являются особенностями предсерийного образца, показанного на выставке. А, например, вставки из дерева грубой обработки на деле смущать не должны — шпон с открытыми порами хоть и на любителя, но это лишь один из возможных вариантов отделки.





К разработке Aurus было привлечено немало иностранных партнеров. Двигатели, например, разработаны в сотрудничестве с Porsche Engineering — пока что седаны оснащаются 4,4-литровым V8 с расположенными на внешних сторонах блока цилиндров турбокомпрессорами и мощностью 598 лошадиных сил. Работает он в комбинации с 9-ступенчатым «автоматом» KATE российской разработки, полным приводом с многодисковой муфтой подключения передней оси и гибридной системой. Передняя подвеска у Senat двухрычажная, со сдвоенным нижним шарниром, задняя — независимая многорычажная.









Средний расход топлива у силовой установки — около 15 л/100 км в загородном цикле. В будущем появится и ранее анонсированный 6,6-литровый мотор V12, предназначенный для топовой версии Senat, но пока он, по словам представителей НАМИ, не готов — идет доводка агрегата. Его отдача, по предварительным данным, составит около 860 сил — у того же Phantom в распоряжении «всего» 571 «лошадка». Кроме того, полный привод, в отличие от «Сената», британскому лимузину не полагается.





Уже не секрет, что модели Aurus получили свои имена в честь башен Московского Кремля. Кроме Senat в следующем году в гамме появится кроссовер Komendant — сперва публике покажут прототип, поэтому в продаже автомобиль раньше 2020 года, по всей видимости, не появится. А вот уже не раз попадавшийся фотошпионам и зевакам на улицах минивэн Arsenal в открытую продажу не поступит — этот автомобиль будет использоваться только Федеральной службой охраны и прочими ведомственными структурами. К слову, изображение, на котором запечатлено все семейство Aurus, включая и перспективный SUV, в начале сентября было обнародовано на страничке сообщества Aurus Motors в сети « ВКонтакте ».





В настоящее время сборка Aurus осуществляется на производственных мощностях НАМИ — речь идет о годовом максимуме в 250 единиц. Со временем объем выпуска должен увеличиться до 5000 автомобилей в год, но это в том случае, когда к производству подключится группа Sollers, а в модельном ряду, кроме дорогих седана и SUV, появится более массовая и относительно доступная модель (по слухам, это может быть компактный кроссовер или даже электромобиль!).





И хотя точных цен пока не обнародовано, прием заказов на Senat уже начался — в открытую продажу автомобили поступят в январе следующего года. Запланирован выход бренда и на внешние рынки, среди которых ОАЭ и Китай. В марте 2019 года Aurus планируется показать и европейской публике — на Женевском автосалоне.