Пока еще не холодно: топ-10 событий в выходные дни в Минске

Ближайшие выходные обещают быть хоть и не летними, но все еще не совсем холодными. Пока организаторы предлагают бесплатные развлечения на улицах города, AFISHA.TUT.BY надеется на солнечную погоду и дарит порцию хорошего настроения со свежим гидом на грядущий уик-энд: 10 событий на любой вкус и кошелек.
Пока осень только на календаре, в Верхнем городе продолжают каждую неделю знакомить минчан с культурой других стран. На этот раз белорусы смогут проникнуться национальной культурой Азербайджана — пройдут обучения народным танцам, появится атмосферная зона чаепития и даже накормят пловом бесплатно. В зоне фудкорта желающие смогут отведать блюда азербайджанской кухни. На сцене выступят звезды азербайджанской и белорусской эстрады — Самир Джафаров, Лала Мамедова, Гюнеш Абасова, Руслан Асланов. Самым активным предлагаем принять участие в массовой лезгинке и «Яллы», изучив основные движения под руководством танцоров.
Если хочется перенестись в атмосферу немецкого праздника, а ехать далеко — приходите в «Песочницу», здесь в субботу проведут 2-й фестиваль «АктоЎбэр Фэст». На популярной фудплощадке организаторы готовят развлекательные мероприятия с музыкой и танцами. На сцене появится группа Akute, «Петля Пристрастия», No Comment Band, Nürnberg и баварский оркестр. Самые ловкие смогут добыть или «намайнить» биркоины и обменять их на призы или сувениры в стиле OktoberFest. По традиции будет большой выбор закусок — немецкие и белорусские.
Где: по ул. Ленина от проспекта Независимости до ул. Кирова
Сколько: бесплатно
В рамках «Дня без автомобиля» на улице Ленина, которая в этот день уже традиционно станет пешеходной, пройдет большой городской праздник. Днем минчан ждут ярмарки, мастер-классы, выставки, кинопоказ и концерт, а вечером проспект Независимости перекроют для велопробега (от улицы Ленина до Национальной библиотеки). Кстати, принять участие смогут не только велосипедисты, но и обладатели других экологичных видов транспорта — роликов, моноколес, скейтбордов, самокатов, гироскутеров, сигвеев. Главное — оборудовать свои средства передвижения светящимися элементами.
Субботним вечером в мастерской Lo-Fi Customs на территории станкостроительного завода пройдет концерт экспериментальной электронной музыки. Организаторы готовят формате Boiler Room: артисты будут находиться от зрителей на расстоянии вытянутой руки, выступление можно наблюдать со всех сторон. В программе импровизационный гитарный Ambient, old school Lo-Fi Hip-hop на кассетной пленке. В прямом эфире художественную стенограмму всего концерта создаст Надежда Саяпина. После концерта ждут терапевтические и ненапряженные dj-сеты. И все это бесплатно.
В эти выходные на одной площадке соберутся визажисты, представители косметических брендов, популярные магазины и профессиональные школы макияжа. MakeUp Days — это не только выставка косметики, но и консультации от брендов, визажистов и блогеров, а также 15 мастер-классов со спикерами из Беларуси и России. Мероприятие подойдет как профессионалам, так и новичкам. Билет рассчитан на два дня и включает в себя скидку на косметику 50% — можно будет приобрести прямо на месте все, что нужно. В том числе кисти и аксессуары по специальным ценам.
Что ни день, то праздник — в воскресенье снова в Верхнем городе соберутся минчане. Поводом станет «День Индии». Будут организованы показ индийской моды, мастер-классы по йоге и медитации, лекции и демонстрации методик аюрведы, уроки индийской кухни, роспись мехенди. Коллектив под руководством Мукундана Терувата представит гостям каларипаятту — традицию древнего индийского боевого искусства. Любознательным понравятся истории из индийской мифологии и литературы от индийской сказительницы из Великобритании — доктор Сима Ананд. На детской площадке удастся посмотреть мультфильмы и раскрасить коллажи.
Фестиваль современной восточноазиатской культуры, или просто „Хиган“, как привыкла его именовать местная молодежь, снова пройдет в Минске. По традиции мероприятие объединит поклонников анимации, комиксов, компьютерных игр, уличной моды и музыки — в первую очередь Восточной Азии, а также поклонников аналогичных направлений в западной культуре. Участники готовят костюмы авторского дизайна и театрализованные постановки. Можно пройтись по выставке, где будет представлен фотокосплей, фан-арт, крафт и шарнирные куклы. Организуют ярмарку с продажей сувениров, украшений, книг и комиксов.
Форум откроется шоу-кейсом Belarus Open, который собрал 10 лучших белорусских спектаклей прошлого сезона: от „Рэвізора“ на „трасянцы“ в Купаловском до брехтовского конструктора для создания людей Mann ist mann в Театре кукол. Обратите особенное внимание на спектакли из регионов, которые в Минске обычно показывают по фестивальным случаям: визуальная „Новая зямля“ и музыкальная „Дарожка мая“ из Бреста, ожившие статуи и картины в „Сестрах Грайи“ из Молодечно, „Июль“ из Могилева — от истории маньяка-каннибала и правда бросает в жар.
Учиться и расширять границы можно также на международном фестивале студенческих и молодежных театров „Тэатральны куфар“. Уже в 15-й раз показы в Минске откроют двери для поклонников зрелищного искусства. Под девизом „Традиции. Поиск. Эксперимент“ выступят молодежные театры из разных уголков мира. Стоимость билетов останется прежней — 5 рублей. В эти выходные можно посмотреть два спектакля — „Наводнение“ (вечер пятницы) Купить билет и „Счастливые дни“ (в воскресенье) Купить билет.
Почему смотрим: Пол Фиг приложил руку к сериалу «Офис», если для вас это что-то значит. В главных ролях в новой картине замечена звезда независимых ромкомов Анна Кендрик. А весь сюжет бродит то около «Исчезнувшей» Финчера, то около «Девушки в поезде» Тейлора, что само по себе любопытно. О чем кино: Стефани, мама-блогер из маленького городка, оказывает подруге простую услугу, после чего та бесследно исчезает. Вместе с Шоном, мужем пропавшей, Стефани должна докопаться до истины. Отныне их жизни полны тайн и предательств, любви и верности, убийств и мести.
Бонус: 19−23 сентября в кинотеатре «Silver Screen» пройдет Международный фестиваль короткометражных фильмов Kinosmena.