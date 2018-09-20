Пока еще не холодно: топ-10 событий в выходные дни в Минске

Ближайшие выходные обещают быть хоть и не летними, но все еще не совсем холодными. Пока организаторы предлагают бесплатные развлечения на улицах города, AFISHA.TUT.BY надеется на солнечную погоду и дарит порцию хорошего настроения со свежим гидом на грядущий уик-энд: 10 событий на любой вкус и кошелек.

Познакомиться с культурой Азербайджана в Верхнем городе



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: 22 сентября, с 13.00 до 23.00 Где: Верхний город , пл. Свободы, 23А Сколько: бесплатно

Пока осень только на календаре, в Верхнем городе продолжают каждую неделю знакомить минчан с культурой других стран. На этот раз белорусы смогут проникнуться национальной культурой Азербайджана — пройдут обучения народным танцам, появится атмосферная зона чаепития и даже накормят пловом бесплатно. В зоне фудкорта желающие смогут отведать блюда азербайджанской кухни. На сцене выступят звезды азербайджанской и белорусской эстрады — Самир Джафаров, Лала Мамедова, Гюнеш Абасова, Руслан Асланов. Самым активным предлагаем принять участие в массовой лезгинке и «Яллы», изучив основные движения под руководством танцоров.

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Когда: 22 сентября, с 12.00 до 23.00 Где: Песочница , ул. Куйбышева, 45 Сколько: 10 рублей, (первые 500 билетов — 5 рублей)

Если хочется перенестись в атмосферу немецкого праздника, а ехать далеко — приходите в «Песочницу», здесь в субботу проведут 2-й фестиваль «АктоЎбэр Фэст». На популярной фудплощадке организаторы готовят развлекательные мероприятия с музыкой и танцами. На сцене появится группа Akute, «Петля Пристрастия», No Comment Band, Nürnberg и баварский оркестр. Самые ловкие смогут добыть или «намайнить» биркоины и обменять их на призы или сувениры в стиле OktoberFest. По традиции будет большой выбор закусок — немецкие и белорусские.

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Бонус: 22 сентября во внутреннем дворике по ул. Богдановича, 7 состоится благотворительный концерт «Рок детям».





Когда: 22 сентября, 14.00 Где: по ул. Ленина от проспекта Независимости до ул. Кирова Сколько: бесплатно

В рамках «Дня без автомобиля» на улице Ленина, которая в этот день уже традиционно станет пешеходной, пройдет большой городской праздник. Днем минчан ждут ярмарки, мастер-классы, выставки, кинопоказ и концерт, а вечером проспект Независимости перекроют для велопробега (от улицы Ленина до Национальной библиотеки). Кстати, принять участие смогут не только велосипедисты, но и обладатели других экологичных видов транспорта — роликов, моноколес, скейтбордов, самокатов, гироскутеров, сигвеев. Главное — оборудовать свои средства передвижения светящимися элементами.



Фото использовано в качестве иллюстрации

Когда: 22 сентября, 19.00 Где: Лоу-Фай Кастомс , ул. Октябрьская, 16/3 Сколько: бесплатно

Субботним вечером в мастерской Lo-Fi Customs на территории станкостроительного завода пройдет концерт экспериментальной электронной музыки. Организаторы готовят формате Boiler Room: артисты будут находиться от зрителей на расстоянии вытянутой руки, выступление можно наблюдать со всех сторон. В программе импровизационный гитарный Ambient, old school Lo-Fi Hip-hop на кассетной пленке. В прямом эфире художественную стенограмму всего концерта создаст Надежда Саяпина. После концерта ждут терапевтические и ненапряженные dj-сеты. И все это бесплатно.

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Фото использовано в качестве иллюстрации

Когда: 22 — 23 сентября, с 10.00 Где: Ok16 , ул. Октябрьская, 16 Сколько: 34 рубля — вход на два дня

В эти выходные на одной площадке соберутся визажисты, представители косметических брендов, популярные магазины и профессиональные школы макияжа. MakeUp Days — это не только выставка косметики, но и консультации от брендов, визажистов и блогеров, а также 15 мастер-классов со спикерами из Беларуси и России. Мероприятие подойдет как профессионалам, так и новичкам. Билет рассчитан на два дня и включает в себя скидку на косметику 50% — можно будет приобрести прямо на месте все, что нужно. В том числе кисти и аксессуары по специальным ценам.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что ни день, то праздник — в воскресенье снова в Верхнем городе соберутся минчане. Поводом станет «День Индии». Будут организованы показ индийской моды, мастер-классы по йоге и медитации, лекции и демонстрации методик аюрведы, уроки индийской кухни, роспись мехенди. Коллектив под руководством Мукундана Терувата представит гостям каларипаятту — традицию древнего индийского боевого искусства. Любознательным понравятся истории из индийской мифологии и литературы от индийской сказительницы из Великобритании — доктор Сима Ананд. На детской площадке удастся посмотреть мультфильмы и раскрасить коллажи.





Когда: 23 сентября, 12.00 Где: Falcon Club Arena, пр. Победителей, 20 Сколько: от 33 рублей Купить билет

Фестиваль современной восточноазиатской культуры, или просто „Хиган“, как привыкла его именовать местная молодежь, снова пройдет в Минске. По традиции мероприятие объединит поклонников анимации, комиксов, компьютерных игр, уличной моды и музыки — в первую очередь Восточной Азии, а также поклонников аналогичных направлений в западной культуре. Участники готовят костюмы авторского дизайна и театрализованные постановки. Можно пройтись по выставке, где будет представлен фотокосплей, фан-арт, крафт и шарнирные куклы. Организуют ярмарку с продажей сувениров, украшений, книг и комиксов.





Когда: все выходные и в понедельник (+ в октябре) Где: на разных площадках Сколько: от 12 рублей

Форум откроется шоу-кейсом Belarus Open, который собрал 10 лучших белорусских спектаклей прошлого сезона: от „Рэвізора“ на „трасянцы“ в Купаловском до брехтовского конструктора для создания людей Mann ist mann в Театре кукол. Обратите особенное внимание на спектакли из регионов, которые в Минске обычно показывают по фестивальным случаям: визуальная „Новая зямля“ и музыкальная „Дарожка мая“ из Бреста, ожившие статуи и картины в „Сестрах Грайи“ из Молодечно, „Июль“ из Могилева — от истории маньяка-каннибала и правда бросает в жар.

Что смотреть в новом театральном сезоне





Когда: всю неделю до 26 сентября Где: главной площадкой станет Лицей БГУ Сколько: 5 рублей

Учиться и расширять границы можно также на международном фестивале студенческих и молодежных театров „Тэатральны куфар“. Уже в 15-й раз показы в Минске откроют двери для поклонников зрелищного искусства. Под девизом „Традиции. Поиск. Эксперимент“ выступят молодежные театры из разных уголков мира. Стоимость билетов останется прежней — 5 рублей. В эти выходные можно посмотреть два спектакля — „Наводнение“ (вечер пятницы) Купить билет и „Счастливые дни“ (в воскресенье) Купить билет .

Сходить в кино на премьеру — „Простая просьба“





Когда: каждый день по 3 октября Где: Falcon Club Бутик Кино, все Silver Screen, „Аврора“, „Беларусь“, „Комсомолец“, „Мир“, „Пионер“, Центральный» Сколько: от 4 рублей Купить билет в кино

Почему смотрим: Пол Фиг приложил руку к сериалу «Офис», если для вас это что-то значит. В главных ролях в новой картине замечена звезда независимых ромкомов Анна Кендрик. А весь сюжет бродит то около «Исчезнувшей» Финчера, то около «Девушки в поезде» Тейлора, что само по себе любопытно. О чем кино: Стефани, мама-блогер из маленького городка, оказывает подруге простую услугу, после чего та бесследно исчезает. Вместе с Шоном, мужем пропавшей, Стефани должна докопаться до истины. Отныне их жизни полны тайн и предательств, любви и верности, убийств и мести.

Бонус: 19−23 сентября в кинотеатре «Silver Screen» пройдет Международный фестиваль короткометражных фильмов Kinosmena .

Полный график кинопремьер

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