В России появятся автозаправки с брендом Beloil

"Мы готовы предоставлять наш бренд Beloil российским операторам АЗС. Но покупку компаний-операторов в России не готовы обсуждать", - сказал Сергей Гриб, выступая в четверг на международной конференции по нефтепереработке, которую организовало ПО "Белоруснефть".





По его словам, в ближайшее время АЗС под брендом Beloil может появиться в Санкт-Петербурге.





Сергей Гриб отметил, что бренд Beloil "хорошо зарекомендовал себя в Украине, где несколько АЗС используют брендирование". В следующем году "еще несколько украинских АЗС будут использовать этот бренд", - добавил он.





БНК (Belorussian Oil Company, Beloil) создана в мае 2007 года с целью консолидации и максимизации экспорта белорусских нефтепродуктов. С начала своей деятельности компания экспортировала более 100 млн тонн нефтепродуктов. Ежемесячный объем экспорта составляет 1 млн тонн. БНК создало собственную товаропроводящую сеть в Великобритании, Украине, Польше, Латвии и Российской Федерации. Акционерами БНК являются ГПО "Белоруснефть" ( 52% акций), ОАО "Нафтан" и ОАО "Мозырский НПЗ" (по 24%).



