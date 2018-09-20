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В России появятся автозаправки с брендом Beloil
ЗАО "Белорусская нефтяная компания" (БНК) готова предоставлять российским независимым операторам АЗС свой англоязычный бренд Beloil, речь о покупке сети АЗС в России не идет, сообщил коммерческий директор БНК Сергей Гриб.
"Мы готовы предоставлять наш бренд Beloil российским операторам АЗС. Но покупку компаний-операторов в России не готовы обсуждать", - сказал Сергей Гриб, выступая в четверг на международной конференции по нефтепереработке, которую организовало ПО "Белоруснефть".
По его словам, в ближайшее время АЗС под брендом Beloil может появиться в Санкт-Петербурге.
Сергей Гриб отметил, что бренд Beloil "хорошо зарекомендовал себя в Украине, где несколько АЗС используют брендирование". В следующем году "еще несколько украинских АЗС будут использовать этот бренд", - добавил он.
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ЗАО "Белорусская нефтяная компания" (БНК) готова предоставлять российским независимым операторам АЗС свой англоязычный бренд Beloil, речь о покупке сети АЗС в России...
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