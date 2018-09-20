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Тропические шершни добрались до Европы и начали убивать

21.09.2018 07:35 — Разное | Партизан  
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Житель французского региона Нормандия погиб в результате нападения тропических шершней Vespa Velutina Nigrithorax.



Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на издание The Local.

57-летний мужчина был ужален агрессивными насекомыми и скончался на месте. Также нападению шершней подверглась женщина. Ее доставили в больницу с многочисленными укусами.

Подобные нападения происходят регулярно и порой заканчиваются гибелью людей. В августе на севере Франции погиб фермер, которого шершень укусил в машине. Мужчина потерял сознание, врезался в столб и скончался от анафилактического шока.

Еще одной жертвой Vespa Velutina стала женщина, ужаленная в собственном саду.

Власти нормандского департамента Манш утверждают, что всего за три месяца тропические шершни покусали 180 человек.

Шершни Vespa Velutina распространены в Юго-Восточной Азии. Считается, что они попали в Европу около 15 лет назад вместе с грузом керамики из Китая. Вскоре они захватили юго-западные регионы Франции, а в последние годы движутся на север и восток страны. Они агрессивнее обычных шершней, жалят несколько раз и могут преследовать жертву, пока она не удалится на 10-15 метров.

 
 
Ссылка на источник 101
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Житель французского региона Нормандия погиб в результате нападения тропических шершней Vespa Velutina Nigrithorax.
 
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