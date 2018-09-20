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Тропические шершни добрались до Европы и начали убивать
Житель французского региона Нормандия погиб в результате нападения тропических шершней Vespa Velutina Nigrithorax.
Об этом передает
57-летний мужчина был ужален агрессивными насекомыми и скончался на месте. Также нападению шершней подверглась женщина. Ее доставили в больницу с многочисленными укусами.
Подобные нападения происходят регулярно и порой заканчиваются гибелью людей. В августе на севере Франции погиб фермер, которого шершень укусил в машине. Мужчина потерял сознание, врезался в столб и скончался от анафилактического шока.
Еще одной жертвой Vespa Velutina стала женщина, ужаленная в собственном саду.
Власти нормандского департамента Манш утверждают, что всего за три месяца тропические шершни покусали 180 человек.
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Житель французского региона Нормандия погиб в результате нападения тропических шершней Vespa Velutina Nigrithorax.
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