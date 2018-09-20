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Еще одного жителя Бобруйского района нашли мертвым в лесу

21.09.2018 07:29 — Разное | Партизан  
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59-летнего Юрия Ашурко, проживавшего в деревне Калиновка, разыскивали более трех недель.

Сельчанин ушел из дома 29-го августа, около 19.00, в неизвестном направлении, и о его местонахождении до сих пор ничего не было известно.

Как сообщает «Бобруйский курьер», пропавшего искали как милиционеры, так и местные жители. А утром 18-го сентября тело мужчины обнаружили в лесном массиве, между полем и линией электропередачи, в нескольких километрах от того места, где он проживал, жители деревни Маяк, собиравшие грибы. Видимых телесных повреждений на нем не было.

По предварительной версии, мужчина заблудился в лесу и не смог из него выбраться. Известно, что он страдал провалами в памяти. Точная причина смерти будет известна лишь после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, несколько дней назад, 12-го сентября, на территории Петровичского лесничества (Бобруйский район) нашли труп 29-летнего жителя деревни Гороховка. Мужчина ушел из дома 26-го августа, и его разыскивали две недели…


При походе в лес за грибами или ягодами следует неукоснительно соблюдать меры безопасности. С собой обязательно необходимо брать заряженный мобильный телефон. Нельзя отпускать в лес одних маленьких детей и пожилых людей, имеющих проблемы со здоровьем. Если чьи-то родные не вернулись из леса спустя пять-шесть часов после того, как должны были возвратиться домой и при этом не вышли на связь, необходимо бить тревогу – звонить в службу спасения и в милицию.

 
 
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59-летнего Юрия Ашурко, проживавшего в деревне Калиновка, разыскивали более трех недель.
 
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