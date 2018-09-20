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Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с Путиным

21.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу в Сочи проведут встречу, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры обсудят двусторонние отношения между странами, а также «перспективы продвижения евразийской интеграции».

Белорусский президент уже прибыл в Сочи с рабочим визитом. В аэропорту его встречал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр Сочи Анатолий Пахомов. Как сообщает пресс-служба Лукашенко, главы государств пообщаются один на один. Речь пойдет о сотрудничества РФ и Беларуси в сельском хозяйстве, промышленности, торговле, в нефтегазовой сфере.



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Президенты России и Беларуси обсудят двухстороннее сотрудничество, а также взаимодействие на евразийском пространстве.
 
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