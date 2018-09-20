Пузыри, блестки и кошачьи морды. 10 масок для смешного и оригинального селфи

В мире, которым правят бьюти-блогеры и социальные сети, нельзя купить просто работающую маску: нужно, чтобы эта самая маска еще и на фото хорошо смотрелась. Редакция LADY тоже решила приобщиться к селфи-тренду и собрала для вас десятку фотогеничных масок, которые можно купить в ближайших магазинах по цене капучино.

(Торжественно клянемся, что замышляем шалость и только шалость!)

Лайки вам могут принести металлические маски от Eveline: в линейке Facemed+ есть интенсивно омолаживающая золотая, активно очищающая серебряная и глубоко увлажняющая голубая.

Впрочем, металлические эти маски лишь по заверениям производителя: на лице они выглядят как полупрозрачный гель с большим количеством блесток. Все три с легкостью смываются водой, а упакованы они в саше — как раз хватит для пары фото.













У белорусской марки BioWorld можно найти настоящие «металлики»: золотую отшелушивающую и серебряную очищающую маски-пленки. Эти маски легко наносятся и так же легко снимаются — если, конечно, вы не зайдете на зону роста пушковых волос.









«Нужно больше глиттера!» — видимо, такая мысль пришла в голову технологам Mixit, когда они создавали Interstellar Mask и Moon Gravity Mask.

Эти маски-пленки на порядок дороже предыдущих (исключение в нашей ценовой выборке), но и выглядят на лице эффектнее: как-никак, здесь и шиммер, и глиттер размером с галактику. В общем, в масках от Mixit есть все, что нужно для идеального селфи. Правда, блестки потом будут в буквальном смысле везде, но разве это важно?









Если «блестящее» селфи в вашем арсенале уже есть, попробуйте кислородные маски. Мы как раз нашли вариант на один раз: тканевую Pore Bubble Cleansing Mask от корейского бренда SKIN79.

Эта маска при контакте с воздухом покрывается мелкими пузырьками, которые так и норовят захватить в плен глаза и нос. Причем чем дольше средство находится на коже, тем больше образуется пены. Производитель утверждает, что маска еще и поры очищает — приятный бонус для столь фотогеничного продукта.





Притвориться тюленем, лежа на диване, легко. А примерив маску-мордочку от Holika Holika — еще легче! Если сегодня вам хочется рассказать о своей лени всему инстаграму, Baby Pet Magic Mask Sheet Whitening Seal — определенно ваш вариант. Кстати, эта маска еще и обладает отбеливающим эффектом.





А если вам больше по душе представители семейства кошачьих, присмотритесь к Animal Mask от Berrisom: в серии есть «мордочки» и котика, и тигра.



