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Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" крупно проиграли на старте квалификации Лиги чемпионов

21.09.2018 08:14 — Разное | Tut.by  
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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели болезненное поражение в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов.


Фото: bc-tsmoki.by

20 сентября «драконы» проиграли в гостях команде «Польски Цукер Торунь».

«Цмокі-Мінск» — «Торунь» — 87:61 (29:4, 23:18, 15:24, 20:15).

«Цмокі-Мінск»: Лютыч (12 очков + 3 подбора), Семенюк (4 очка + 5 подборов), Шелтон (6 очков + 9 подборов), Муди (8 очков + 4 ассиста), Ситник (0), Тростинецкий (2 очка), Сарикопулос (10 очков + 3 подбора), Говенс (10 очков + 5 ассистов), Мещеряков (6 очков), Кудрявцев (3 очка).

Первые очки минчане набрали только на 8-й минуте матча. В итоге первая четверть оказалась разгромно проиграна, а по итогам двух периодов перевес польского клуба вырос уже до 30 очков!

Во второй половине игры «драконам» удалось сократить отставание, но от болезненного поражения оживление белорусского чемпиона не спасло.

В субботу, 22 сентября, в 19.00 на площадке Falcon Club Арены в Минске состоится повторная встреча соперников в 1-м квалификационном раунде Лиги чемионов.

 
Теги: Минск
 
 
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Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели болезненное поражение в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов.
 
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