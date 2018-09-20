О регистрации паспортов готовности

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Несвижская районная инспекция филиала «Энергонадзор» РУП «Минскэнерго» напоминает, что в соответствии с пунктом 6. постановления Совета Министров Республики Беларусь № 430 от 6 июня 2018 г. «О подготовке к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года», потребителям необходимо до 1 октября обеспечить оформление паспортов готовности потребителей тепловой энергии и теплоисточников к работе в осенне-зимний период. В очередной раз напоминаем, что до 20 сентября следовало завершить организационно-технические мероприятия и подготовительные работы.

В Несвижском районе в этом году должны оформить паспорта готовности 129 поднадзорных потребителей тепловой энергии и 86 ведомственных теплоисточников. Координацию за ходом работ по подготовке к работе в осенне-зимний период потребителей района осуществляет Несвижский районный исполнительный комитет (в соответствии с ранее согласованным и утвержденным графиком). Органы Госэнергонадзора ведут учет и регистрацию оформленных паспортов готовности теплоисточников и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период до 1 октября текущего года.

По состоянию на 19 сентября в Несвижской районной инспекции Энергонадзора зарегистрировано 114 паспортов готовности потребителей, что составляет 88 % от общего числа потребителей тепловой энергии и 84 паспорта ведомственных теплоисточников (98 %).

Согласно «Правилам подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии», не допускается оформление паспорта готовности к работе после 1 октября.

За несвоевременную подготовку к осенне-зимнему периоду руководитель организации-потребителя тепловой энергии несет ответственность, согласно статье 20.11 КоАП Республики Беларусь, а непринятие мер по подготовке теплоиспользующего оборудования влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере до пятисот базовых величин.

С целью активизации работы по регистрации паспортов готовности потребителей и теплоисточников к работе в осенне-зимний период в Несвижской районной инспекции «Энергонадзор» планируется организовать работу и в выходные дни.

Александр МАРХЕЛЬ,

инспектор Несвижской районной

инспекции филиала «Энергонадзор»

РУП «Минскэнерго».