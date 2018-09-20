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О регистрации паспортов готовности

21.09.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Несвижская районная  инспекция филиала  «Энергонадзор»  РУП «Минскэнерго» напоминает, что в соответствии с пунктом 6. постановления Совета Министров Республики Беларусь № 430 от 6 июня 2018 г. «О подготовке к  работе  в  осенне-зимний  период 2018/2019 года», потребителям  необходимо  до 1 октября  обеспечить оформление паспортов готовности потребителей тепловой энергии и теплоисточников к работе в осенне-зимний период. В очередной раз напоминаем, что до 20 сентября следовало завершить организационно-технические  мероприятия  и  подготовительные работы.

В Несвижском  районе в этом  году должны оформить  паспорта  готовности 129 поднадзорных потребителей  тепловой энергии  и  86 ведомственных теплоисточников.  Координацию   за  ходом работ по подготовке к работе в осенне-зимний период  потребителей района  осуществляет  Несвижский районный исполнительный комитет  (в соответствии  с ранее  согласованным  и утвержденным графиком).  Органы Госэнергонадзора ведут учет и регистрацию оформленных паспортов готовности теплоисточников и  потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период до 1 октября текущего года.

По состоянию на 19 сентября  в Несвижской районной инспекции   Энергонадзора    зарегистрировано   114 паспортов готовности   потребителей,  что  составляет  88 % от общего  числа потребителей  тепловой  энергии  и  84  паспорта  ведомственных теплоисточников (98 %).

Согласно «Правилам  подготовки и проведения осенне-зимнего периода  энергоснабжающими  организациями и потребителями тепловой  энергии»,  не допускается  оформление  паспорта  готовности к работе  после 1 октября.

За  несвоевременную  подготовку  к осенне-зимнему периоду руководитель  организации-потребителя  тепловой  энергии  несет  ответственность, согласно  статье  20.11 КоАП  Республики Беларусь, а непринятие  мер по  подготовке  теплоиспользующего  оборудования  влечет  наложение  штрафа на  юридическое  лицо в  размере  до  пятисот  базовых  величин.

С целью активизации работы  по  регистрации  паспортов готовности потребителей и  теплоисточников  к работе в осенне-зимний период в Несвижской районной  инспекции «Энергонадзор» планируется организовать  работу и в  выходные дни.

Александр МАРХЕЛЬ,

инспектор Несвижской районной

инспекции филиала  «Энергонадзор»

РУП «Минскэнерго».

 


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Несвижская районная  инспекция филиала  «Энергонадзор»  РУП «Минскэнерго» напоминает, что в соответствии с пунктом 6. постановления Совета Министров Республики...
 
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