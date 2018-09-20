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Ягоды вместо таблеток

21.09.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Достаточно каждый день съедать горсть ягод, и многие болезни обойдут вас стороной. Поговорим о том, что в них полезного, кроме витаминов.

Это, пожалуй, самое вкусное лекарство из всех известных. Практически все они входят в категорию суперфудов, значит, в них масса полезных веществ, а их активность сопоставима с профилактическими препаратами.

Самое полезное, что есть в ягодах, — антиоксиданты. Ученые уверены, что с их помощью можно победить старость, а заодно и главные болезни человечества — заболевания сердца, сосудов и даже рак.

Самые известные антиоксиданты — витамины А, С, Е и бета-каротин. Все они встречаются в ягодах, но в них есть активные вещества гораздо мощнее. Речь о флавоноидах. Ягоды — чемпионы по их содержанию. Они им нужны для защиты от вредных воздействий избыточного кислорода, высокой температуры и недостатка воды, агрессивного влияния солнечного ультрафиолета и других природных факторов агрессии. Самые полезные ягоды — черная смородина и темная вишня. Свой цвет они получают от флавоноидов. Достаточно съедать всего 20 граммов этих ягод в день, чтобы защитить себя от вредного воздействия окружающей среды и многих болезней. Или 40 — 70 граммов черники, калины, клюквы, черешни, красной смородины, малины, земляники или клубники. И лучше так лакомиться ягодами круглый год.

В сезон, это делать очень просто. Но к этому нужно стремиться и в другое время. Поэтому не забывайте о замороженных и сушеных ягодах.

«СБ».

 


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Достаточно каждый день съедать горсть ягод, и многие болезни обойдут вас стороной. Поговорим о том, что в них полезного, кроме
 
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