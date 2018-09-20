Записки адвоката. Грустная история об излишней доверчивости

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Пенсионеры Иван Ильич и его супруга Ирина Петровна проживали в собственном доме в деревне недалеко от одного из райцентров нашей области. В округе Ивана Ильича все звали «Шаўцом». Он не обижался на это прозвище. Оно подчеркивало отношение мужчины к портняжескому ремеслу, которое он любил и которому отдал не один десяток лет. Более 40 лет он проработал портным в Доме быта. Эту специальность освоил еще в молодые годы. Специализировался на пошиве верхней одежды из кожи и меха. Отец Ивана Ильича в свое время был скорняком и любовь к этому делу и мастерство передал сыну. Иван Ильич профессионально кроил мех и шил полушубки, куртки, шапки, чехлы для сидений автомашин. Заказов у него всегда было в достатке. Но со временем ухудшилось зрение, и он ушел на заслуженный отдых. Жена его к этому времени уже была пенсионеркой и в основном занималась огородом. Дети выросли, выучились, имели свои семьи, регулярно навещали с внуками родителей. В семье всегда царили порядок и взаимное уважение. Жили пенсионеры не хуже других односельчан.





Имелось у Ивана Ильича еще одно увлечение. Он очень любил нутрий. Постоянно держал их в своем хозяйстве, ухаживал за ними, заготавливал на зиму корм, ремонтировал клетки. Ему нравились эти чистоплотные животные. Он мог долго с улыбкой наблюдать, как зверьки играют, плавают, ныряют, а потом короткими лапками аккуратно расчесывают себя. Мясо нутрий деликатесное и полезное. Хозяйка готовила из него вкусную тушенку. Из кож получался отличный мех, из которого можно было сшить полушубок, куртку, шапку. Иван Ильич научился выделывать кожи на меха. Мех сдавал в заготпредприятие, продавал людям или шил необходимые вещи. У него имелось соответствующее разрешение налоговой инспекции. Швейная машинка «Зингер» была проста в устройстве и надежна в эксплуатации. В свободное время или в длинные зимние вечера он садился за нее. Это занятие было по душе и в конечном итоге приносило определенную прибыль в семейный бюджет. Можно было чем-то помочь детям, приобрести подарки для внуков, которые жили в городе. Мирно и спокойно протекала жизнь пенсионеров…

В один из осенних дней, в послеобеденное время, начал моросить дождь. Управившись во дворе по хозяйству, Иван Ильич решил дошить шапку для своего клиента и сел за рабочий стол. Рядом на диване присела хозяйка. Пенсионеры беседовали, обсуждали разные бытовые дела. Во дворе залаяла собака. Ирина Петровна посмотрела в окно и сказала, что к ним идет какой-то незнакомый мужчина. Она вышла навстречу и скоро вернулась в дом с гостем, который вежливо поздоровался. Он был примерно 50-летнего возраста, среднего роста, приятной внешности, аккуратно одетый, под галстуком, в светлой кепке. Под мышкой держал коричневую папку, в руке — складной зонтик.

Мужчина представился работником райгаза, пытался показать какое-то удостоверение. Он назвал свою фамилию и сообщил, что должен обследовать помещение, где будет монтировать отопительный газовый котел и счетчик, поскольку скоро начнутся работы по газификации. При этом пояснил, что газ является источником повышенной опасности и всё следует делать в соответствии с существующими нормами и правилами. На листе бумаги сделал какой-то чертеж. Затем в тетради записал фамилию, имя и отчество хозяина, адрес и предложил уплатить 58 рублей наличными, пояснив, что эта сумма зачтется при оплате за монтажные работы. Иван Ильич, не подозревая ничего плохого, уплатил указанную сумму еще с лихвой, расписался напротив своей фамилии в тетради.

Затем гость перевел взгляд на швейную машинку и поинтересовался, кто из хозяев занимается пошивом шапок. Иван Ильич признался, что он иногда шьет и показал гостю имеющиеся в запасе две шапки из меха нутрии.

Гость положительно оценил работу хозяина и попросил примерить одну из шапок черного цвета. Она, действительно, смотрелась солидно и была нужного размера. Он поинтересовался ценой и пожелал приобрести ее. Но учитывая, что в данный момент у него не было такой суммы денег, попросил взять вещь с собой домой, где он, мол, посоветуется с женой, а расчет произведет через день, когда Иван Ильич явится в райгаз для подписания договора по газификации дома. Пенсионер принял эти условия, упаковал шапку и передал гостю. На отдельном листе бумаги тот написал якобы свою фамилию «Супрон», номер служебного телефона и номер кабинета (32), пояснив, что он находится на 2 этаже здания. Там через день они встретятся, решат вопрос по подписанию договора и заодно он передаст деньги за шапку. Когда разговор завершился, хозяйка предложила гостю чая, кофе или чего-либо покрепче, но он отказался, ссылаясь на занятость. Проводив гостя за калитку, Иван Ильич вернулся в дом, и еще долго с женой обсуждали, что вопрос о газификации, наконец, тронулся с места и есть надежда, что к Новому году в доме появится газ.

В назначенный день Иван Ильич на попутном колхозном молоковозе приехал в райцентр. Нашел здание райгаза. Сначала для интереса прошелся по первому этажу, затем поднялся на 2-й и начал искать нужный ему кабинет под № 32. Прошел несколько раз по коридору, но кабинета под таким номером не нашел. Достал из кармана бумажку, убедился, что ищет согласно записи. Его замешательство заметила уборщица и спросила, в какую службу ему надо. Он ей объяснил и показал записку. Женщина пробежала её глазами, пожала плечами и сказала, что такого кабинета в этом здании нет. Последний рабочий кабинет значится под № 17. И сотрудника с такой фамилией она не знает. Для выяснения ситуации отвела Ивана Ильича к начальнику райгаза. Тот внимательно выслушал его, прочитал записку и ответил: «Уважаемый дедушка, уверен, что вас обманули. Это был мошенник».

С горькой обидой на душе вышел Иван Ильич из этого здания. Хотел сначала ехать сразу домой, но потом передумал и направился в отдел милиции, трезво обсудив: если этого преступника не разоблачить, то он может обмануть или уже обманул других таких же доверчивых стариков. В отделе милиции приняли его заявление.

Через несколько дней пенсионеров посетил следователь. Он опросил хозяев по обстоятельствам дела, признал их потерпевшими. От него стало известно, что действовал опытный мошенник из соседнего района, неоднократно судимый, который выступал в разных ролях (страхового агента, контролера пожнадзора и пр.) Его жертвами были в основном пожилые люди. В общей сложности в местах лишения свободы провел более 10 лет. А наводку на дом пенсионеров сделал односельчанин, с которым в последний раз отбывал наказание. Тот знал всех жителей деревни и посоветовал посетить «Шаўца», который по характеру человек доверчивый и неплохо живет материально. Ивану Ильичу стало известно, что в то время, когда гость находился в его доме, наводчик ждал того с добычей в установленном месте. Шапку они потом продали, а деньги использовали по своему усмотрению. Их задержали оперативные работники милиции, но в течение недели мошенники смогли обработать еще двух человек в соседней деревне.

Затем состоялся суд. Среди других потерпевших на нем присутствовал Иван Ильич с женой. Когда адвокат спросил обвиняемого, почему он назвался фамилией Супрон, тот, улыбаясь, пояснил: «Это фамилия моего бывшего начальника отряда заключенных, по последнему месту отбывания наказания. Хороший был офицер. Неплохо было бы и сейчас попасть к нему в отряд…».

Приговор суда был для обоих однозначен: лишение свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Не один раз пенсионеры обсуждали случившееся. Не так было жалко денег и шапки, как обидно, что их, пожилых, честных людей, обманули лица, являющиеся отбросами общества, которые не желают честно жить и работать, а ищут легкой наживы.

Размышляя о прошедшем, Иван Ильич понимал, что надо быть более бдительным, хотя отличить мошенника от порядочного человека не так просто. Этот случай явился для него уроком на всю оставшуюся жизнь.

Александр МАКАСЬ,

г. Несвиж.

P.S. Имена участников этой истории изменены.