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Белорусско-российские переговоры пройдут сегодня в Сочи
21.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Белорусско-российские переговоры пройдут сегодня в Сочи. Накануне Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Сочи с рабочим визитом, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В аэропорту главу государства встречали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, мэр Сочи Анатолий Пахомов.
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Белорусско-российские переговоры пройдут сегодня в Сочи. Накануне Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Сочи с рабочим визитом, сообщает корреспондент...
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