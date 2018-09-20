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Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России
21.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Беларусь сохраняет лидирующие позиции среди торговых партнеров России в СНГ. В свою очередь Россия традиционно остается основным торговым партнером Беларуси.
Объем внешней торговли товарами в январе-июле 2018 года — $20,4 млрд. В общем объеме экспорта товаров Беларуси на долю России приходилось 38,8% — $7,4 млрд. Импорт товаров из России составил 59,1% в общем объеме импорта Беларуси — $13 млрд.
Беларусь экспортировала:
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Беларусь сохраняет лидирующие позиции среди торговых партнеров России в СНГ. В свою очередь Россия традиционно остается основным торговым партнером Беларуси....
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