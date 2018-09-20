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Новый дизайн белорусских банкнот
21.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Правление Национального банка Беларуси приняло решение о проведении модификации находящихся в обращении банкнот при сохранении основных изображений на лицевой и оборотной сторонах, а также их цветовой гаммы и размера.
Заказ отдельных номиналов модифицированных банкнот и ввод их в обращение будут осуществлены в 2019-2020 гг.
Потребность в заказе денежной наличности связана прежде всего с небольшими сроками службы банкнот мелких номиналов, закономерным увеличением количества ветхих банкнот и, соответственно, необходимостью их замены.
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Правление Национального банка Беларуси приняло решение о проведении модификации находящихся в обращении банкнот при сохранении основных изображений на лицевой...
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