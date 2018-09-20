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Две жительницы Столинского района нарушили границу, собирая клюкву

21.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Две жительницы Столинского района нарушили госграницу, собирая клюкву. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

Пинские пограничники 18 сентября задержали двух женщин — 46-летнюю и 39-летнюю местных жительниц — в 270 м от белорусско-украинской границы. Сельчанки находились в пограничной полосе вполне законно, получив предварительно пропуск на два года. В какой-то момент женщины решили собрать ягоду на украинской территории и попытались незаконно попасть туда.

За нарушение государственной границы в отношении женщин начат административный процесс по ст. 23.29 КоАП. У задержанных изъяты пропуска в пограничную полосу, в течение года они не смогут попасть на режимную территорию. Им грозит административное наказание в виде штрафа в размере до Br2 450.

 
 
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Две жительницы Столинского района нарушили госграницу, собирая клюкву. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает...
 
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