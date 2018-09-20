В Беларуси наблюдается второй пик активности клещей, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая лабораторией паразитологии Государственного научно-производственного объединения «Научно-практический центр НАН по биоресурсам», доктор биологических наук, профессор Елизавета Бычкова.

«Это естественный второй пик активности клещей. Напомню, первый пик отмечается весной. В эти жаркие сентябрьские дни прямой связи с погодными условиями нет. Просто сейчас белорусы активно посещают лесные массивы, как результат — увеличение обращений людей с жалобами из-за укусов клещей», — сказала Елизавета Бычкова.

По ее словам, меры профилактики остаются прежними. «Собираясь в лес, будет не лишним нанести на тело специальные аэрозоли от клещей и кремы, если речь идет о ребенке. Они достаточно эффективны, а приобрести их можно в любой аптеке. Чтобы клещ не присосался, необходимо закрыть все тело. Рекомендуем отдавать предпочтение плотной одежде с длинными рукавами, желательно, чтобы воротник прикрывал шею. Обязательны брюки, которые следует заправить в носки, а верхнюю часть одежды в нижнюю. В качестве обуви лучше использовать резиновые сапоги. Для обеспечения дополнительной защиты можно затянуть на поясе ремень. Вернувшись из леса, нужно снять всю одежду, принять душ и осмотреть себя на предмет наличия клещей. Особенно тщательно необходимо осмотреть места паховой области, подмышки, подколенные части», — отметила заведующая лабораторией.