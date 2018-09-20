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Почему двери крыш и подвалов открыты настежь?

21.09.2018 — Разное | Лоевский край  
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Почему двери крыш и подвалов открыты настежь?«Пусть вас хранит Господь от всякого недуга, от лютого врага, от мелочного друга…». Вы слышали эту молитву? Ваши родные тоже о вас беспокоятся? Очень часто приходится наблюдать, как родители молятся за здоровье своих детей и живут надеждой, что беда не постучится в их дом, обойдет стороной. При этом они закрывают глаза на все, происходящее вокруг них, действуя по принципу: «моя хата с краю».
Не в моей компетенции говорить об охвате работы КЖУП «Лоевский райжилкомхоз», сферу их деятельности и ответственности описать очень сложно. Но порой, наблюдая за коммунальщиками, остается только удивляться: как они все успевают? На балансе этого предприятия находятся 57 многоэтажных домов. И тут необходимо уследить не только за подачей воды, тепла, ремонтом, теплоизоляцией, но и за состоянием чердачных и подвальных помещений. Именно здесь и возникает проблема. Доступ туда в обязательном порядке должен быть ограничен для посторонних лиц! Тратятся бюджетные деньги: покупаются замки, ключи находятся не у одного человека, их получают все жильцы. Кажется, живи и радуйся! Но нет, периодически замки взламываются, а двери крыш и подвалов остаются открытыми настежь. Все просто: потерял хозяин ключик, можно и взломать, ведь на крыше необходимо антенну отрегулировать или белье повесить, а в подвале пусть котики поживут… там тепло. И самое главное — никто не признается, чьих рук это дело. Хотя все происходит на глазах соседей.
Я хочу напомнить нашим землякам о Директиве Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» и объяснить, что работники коммунальных служб ограничивают доступ на чердаки и в подвалы, чтобы не было краж, порчи имущества, не нарушалась изоляция труб, не возникали пожароопасные ситуации. Взывая к гражданской совести, констатирую: средства, неоднократно потраченные на приобретение замков и ключей, могли бы пойти на более существенные цели. Народная мудрость гласит: «Сколько веревочке ни виться, а конец все-таки появится». И кто знает, возможно, именно вы будете первым в списке тех, кто, взломав замок, получит административное, ощутимое материальное или даже уголовное наказание. Следует ознакомиться со статистическими данными и задуматься: стоит ли это делать? Может лучше просто попросить ключ у соседа и сделать дубликат? Ведь именно чердаки становятся местом преступлений и несчастных случаев во многих городах: упал ребенок, от непотушенной сигареты случился пожар, умер гражданин без определённого места жительства, подростками оборудовано место потребления психотропных веществ… К сожалению, случайности нередко становятся закономерностями. И когда в очередной раз мы сталкиваемся с бедой, отчетливо понимаем: ее можно и нужно было вовремя предупредить. Как будет чувствовать себя человек, если на его совести окажется жизнь и здоровье человека или ребенка? А если там окажется ваш ребенок?
На днях коммунальщиками выявлен свободный доступ в подвальные помещения и на крыши жилых домов № 42, 44, 46, 48 по улице Синякова. История ждет своего продолжения? В чью дверь постучится беда? Ведь от несчастья никто из нас не застрахован. Вспомнились слова Бруно Ясенского: «Бойся равнодушных — они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательства и убийства».
Поэтому остается только надеяться на человечность, честность и разумное понимание наших земляков. Ведь это великое счастье — спокойно ложиться спать и с чистой совестью просыпаться, зная, что твоим близким ничто не угрожает.

 
 
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«Пусть вас хранит Господь от всякого недуга, от лютого врага, от мелочного друга…». Вы слышали эту молитву? Ваши родные тоже о вас беспокоятся? Очень часто...
 
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