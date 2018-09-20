Минское «Динамо» одержало вторую подряд победу в КХЛ

На единственный гол хозяев, заброшенный Александром Бумагиным на 46-й минуте, «Динамо» ответило шайбами Теему Пулккинена (30-я) и Андрея Костицына (32-я, 34-я, 35-я). Итоговый счет матча – 4:1 в пользу клуба из Минска.

- Конечно, очень рады такому результату. Сумели найти путь к победе в непростом гостевом матче. «Северсталь» очень хорошо начала поединок. Нам нужно было немного перестроиться, действовать проще. И во втором периоде стали гораздо лучше обращаться с шайбой, сумели завладеть преимуществом. Создали много моментов, реализовали их, почувствовали уверенность. Также вновь отмечу голкипера — на сей раз Юнаса. В общем, отличная командная победа! – слова главного тренера «Динамо» Горди ДУАЙЕРА приводит официальный сайт клуба.

«Динамо» одерживает вторую подряд победу в КХЛ. Ранее, напомним, со счетом 2:1 был повержен один из лидеров Западной конференции ярославский «Локомотив». Сейчас команда с 6 баллами в активе занимает 10-е место своей конференции.

Следующий матч минчане проведут 22 сентября в гостях с одноклубниками из Москвы.