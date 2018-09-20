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Минское «Динамо» одержало вторую подряд победу в КХЛ

21.09.2018 08:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Минское «Динамо» одержало вторую подряд победу в КХЛ
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

На единственный гол хозяев, заброшенный Александром Бумагиным на 46-й минуте, «Динамо» ответило шайбами Теему Пулккинена (30-я) и Андрея Костицына (32-я, 34-я, 35-я). Итоговый счет матча – 4:1 в пользу клуба из Минска. 

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- Конечно, очень рады такому результату. Сумели найти путь к победе в непростом гостевом матче. «Северсталь» очень хорошо начала поединок. Нам нужно было немного перестроиться, действовать проще. И во втором периоде стали гораздо лучше обращаться с шайбой, сумели завладеть преимуществом. Создали много моментов, реализовали их, почувствовали уверенность. Также вновь отмечу голкипера — на сей раз Юнаса. В общем, отличная командная победа! – слова главного тренера «Динамо» Горди ДУАЙЕРА приводит официальный сайт клуба. 

«Динамо» одерживает вторую подряд победу в КХЛ. Ранее, напомним, со счетом 2:1 был повержен один из лидеров Западной конференции ярославский «Локомотив».  Сейчас команда с 6 баллами в активе занимает 10-е место своей конференции.

Следующий матч минчане проведут 22 сентября в гостях с одноклубниками из Москвы.

 
Теги: Минск
 
 
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В очередном матче «регулярки» минчане на выезде разгромили «Северсталь».
 
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