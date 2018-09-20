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Гродненские пограничники задержали жителя Пензенской области

21.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Гродненские пограничники задержали жителя Пензенской области

Информация о нарушителе границы к пограничникам поступила от местных жителей. Они сообщили, что вблизи границы находится мужчина. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что им оказался житель Пензенской области.

Сейчас в отношении мужчины начат административный процесс – незаконное пересечение госграницы и нарушение пограничного режима. Гражданина России ожидает штраф и депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет.

 

 

Гродненская правда.

 
 
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Информация о нарушителе границы к пограничникам поступила от местных жителей. Они сообщили, что вблизи границы находится мужчина. В ходе дальнейшего...
 
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