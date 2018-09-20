На следующей неделе волковычан ждут отключения горячей воды





КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» сообщает , что в связи с отключением котельной по ул. Панковой, 65, от действующей котельной с мини-ТЭЦ и демонтажем трубопровода с 22 часов 24 сентября по 17 часов 26 сентября будет отсутствовать горячая вода в микрорайонах «Солнечный», «Заводской», «Ольшимово».

А в связи с ремонтом теплосети по ул. Социалистическая будет произведено отключение горячего водоснабжения с 25 по 27 сентября от ЦТП по ул. Социалистическая, 15 (жилые дома по ул. Горбатова, 6, по ул. Социалистическая, 11, 13, 14, 15, 20); от ЦТП по ул. Социалистическая, 32 (жилые дома по ул. Социалистическая, 4, 6, Калинина, 1, 3, 5, 7, 9).

Фотоиллюстрация из интернета