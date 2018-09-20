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На следующей неделе волковычан ждут отключения горячей воды
21.09.2018 — Разное | Новости Волковыска
КУП «Волковысское коммунальное хозяйство»
А в связи с ремонтом теплосети по ул. Социалистическая будет произведено отключение горячего водоснабжения с 25 по 27 сентября от ЦТП по ул. Социалистическая, 15 (жилые дома по ул. Горбатова, 6, по ул. Социалистическая, 11, 13, 14, 15, 20); от ЦТП по ул. Социалистическая, 32 (жилые дома по ул. Социалистическая, 4, 6, Калинина, 1, 3, 5, 7, 9).
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КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» сообщает, что в связи с отключением котельной по ул. Панковой, 65, от действующей котельной с...
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