﻿ БАТЭ в Лиге Европы одержал победу в Будапеште над "Види" 2:0. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БАТЭ в Лиге Европы одержал победу в Будапеште над "Види" 2:0

21.09.2018 07:43 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Reuters
20 сентября БАТЭ успешно стартовал в групповом раунде футбольной Лиги Европы. В Будапеште борисовчане выиграли у "Види" — 2:0. На 27-й минуте красивый гол забил финский легионер Яссе Туоминен. Во втором тайме футболистам БАТЭ пришлось сдерживать атаки хозяев поля, которые пытались отыграться. И только гол Егора Филипенко на 85-й минуте снял все вопросы о победителе.

БАТЭ играл в следующем составе: Щербицкий, Поляков, Милунович, Филипенко, Филиппович, Бага, Яблонский, Драгун, Иванич (Гордейчук, 67), Туоминен (Скавыш, 61), Стасевич (капитан, Володько, 88). Отметим выход на замену Михаила Гордейчука, пропустившего большую часть сезона из-за травмы. К сожалению, на последних секундах был удалён Александр Филиппович.

4 октября БАТЭ принимает на своем поле ПАОК из Греции. Греки в первом туре проиграли дома "Челси" — 0:1. Таким образом, в нашей группе лидируют БАТЭ и "Челси" — по 3 очка.




 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 сентября БАТЭ успешно стартовал в групповом раунде футбольной Лиги Европы.
 
Новости дня
Новости разные
 
В России появятся автозаправки с брендом Beloil
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Ветки
Лоевский край
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика