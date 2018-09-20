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БАТЭ играл в следующем составе: Щербицкий, Поляков, Милунович, Филипенко, Филиппович, Бага, Яблонский, Драгун, Иванич (Гордейчук, 67), Туоминен (Скавыш, 61), Стасевич (капитан, Володько, 88). Отметим выход на замену Михаила Гордейчука, пропустившего большую часть сезона из-за травмы. К сожалению, на последних секундах был удалён Александр Филиппович.4 октября БАТЭ принимает на своем поле ПАОК из Греции. Греки в первом туре проиграли дома "Челси" — 0:1. Таким образом, в нашей группе лидируют БАТЭ и "Челси" — по 3 очка.