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"Вот так они и вымерли". Почему панде трудно найти себе партнера

21.09.2018 07:34 — Разное | UDF  
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GETTY IMAGES
Ученые провели исследования особенностей общения больших панд и выяснили, что ограниченная способность различить партнера создает этим животным серьезные трудности в период спаривания.

Исследователи обнаружили, что панды могут различать друг друга по характерному для них блеянию, похожему на овечье, только на расстоянии до 20 метров.

При этом пол потенциального партнера они могут распознать, только если он (или она?) решится подойти еще ближе - на 10 метров.

Многим другим животным в этом смысле легче: например, слоны общаются на расстоянии до километра.

Расстояние, на котором распознают друг друга разные животные (Источник:Scientific Report)
Большая панда: 10-20 метров
Африканский слон: 400 - 1000 метров
Калимантанский орангутан: 300 метров
Коала: до 50 метров

Исследователи записали блеяние панд и проверили, как далеко оно слышно в зарослях бамбука.

Выяснилось, что эти симпатичные на вид звери, обитающие в бамбуковых лесах, лишь на близком расстоянии могут определить, он это или она, и понять, встречались ли они уже раньше.

"Вот так они и вымерли". Почему панде трудно найти себе партнера

Основную часть своей жизни панда проводит в одиночестве. Image caption: GETTY IMAGES

"Как показывают наши исследования, когда панда обнаруживает потенциального партнера, звуковые коммуникации между ними действительно наблюдаются лишь на очень близком расстоянии", - говорит ученый Зоологического института Сан-Диего Бенджамин Чарльтон.


Одиночество панды

Эти исследования, опубликованные в журнале Scientific Reports, могут пролить свет на особенности размножения панд.

Поиск партнера и спаривание могут быть довольно сложным делом для панды. Эти животные подавляющую часть жизни проводят в одиночестве. Встречи с другими пандами редки вне сезона спаривания.

Пол, размеры и гормональное состояние потенциального партнера животные могут определить по запаху.

Но для больших панд в сезон спаривания (с середины марта по май) особенно важны звуковые коммуникации. В обычных условиях это довольно молчаливое животное. Но при взаимоотношениях панды с другими особями зоологи наблюдают активную вокализацию.

Большая панда занесена в Красную книгу, она находится в списке уязвимых животных, которым может грозить вымирание. Считается, что в дикой природе их осталось всего около двух тысяч особей.

Панды, живущие в неволе, часто отказываются спариваться. В таких случаях прибегают к искусственному оплодотворению.

 
 
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Ограниченная способность различить партнера создает этим животным серьезные трудности в период спаривания.
 
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