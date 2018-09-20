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Чем выгоден велосипед для Минска?

21.09.2018 07:29 — Разное | UDF  
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Евросоюз ежегодно зарабатывает на велосипедистах 513 миллионов евро, у нас пока речь идет о значительно меньших выгодах, но тоже вполне ощутимых.

20 сентября на площадке EventSpace Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте представила исследование «Оценка социо-экономического эффекта велосипеда в городе. В чём выгода велодвижения для города и горожан?». Исследование проведено по заказу Минского велосипедного общества в 2018 году.

Евросоюз, по официальным данным, ежегодно получает 513 миллионов евро от интенсивного внедрения велодвижения в своих городах. Что с Минском? По словам Юрия Важника, председателя правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте, в Беларуси 90% велосипедного трафика — это рекреационное пользование, то есть люди используют велосипед не постоянно, а для отдыха, условно говоря, «покататься», не задумываясь об экономике.


Стоимость километров, минут и остановок

Согласно исследованию БАЭиС, издержки на 1 автокилометр движения составляют 0,75 долларв, на автомобилечас задержки — 16,5, на остановку автомобиля — 0,1 доллара. Издержки на километр движения пешехода — 1,85 доллара, на час задержки — 5,65, на километр движения велосипедиста — 0,55, на час задержки — 6,4, на одну остановку велосипедиста — 0,02 доллара.

Эффект влияния на здоровье на 1 километр составляет (сколько общество заработало на том, что человек поехал на велосипеде или пошел пешком, по словам Юрия Важника) — 0,11 доллара для велосипедиста и 0,06 доллара для пешехода.


Выгоды инфраструктуры

Исследователи подсчитали, что при переделке обычного пешеходного перехода в велопереход затраты составят 2.000, чистая выгода за 5 лет — 2.355 долларов.

Велодорожка (взят реальный пример на улице Хоружей) принесет чистой выгоды 23.000 долларов за 5 лет при затратах на проект и реализацию в 50.000 долларов.


Цели

Вместо Минской городской концепции 2009 года, которая дала старт интенсивному развитию велосипедного движения в столице — тогда была построена магистральная велодорожка вдоль Свислочи, началось понижение борлюров, продвижение технологий и т. д, сейчас новый Стратегический план обеспечения развития велосипедного движения в Минске до 2020 года. Вот его стратегические цели:

1. Предотвращение гибели велосипедистов в ДТП (принцип «Видение – Ноль»).

2. Рост количества велосипедистов - не менее 15% в год (доля поездок на велосипеде - 2% ). Для примера: доля трамвая составляет 1,5%, то есть к 2020 году в Минске должго перемещаться на велосипедах больше людей, чем на трамваях.

3. 500 километров велосипедных путей, увязанных в единую сеть, отвечающих критериям качества. Сейчас — около 300 км.


Тактические цели:

1. Предотвращение роста количества ДТП с пострадавшими с участием велосипедистов;

2. Рост количества велосипедистов среди студентов учебных заведений: не менее 20% в год;

3. Рост количества участников ежегодных велосипедных массовых мероприятий: не менее 10% в год.

2% перемещений — это более 200 млн. километров в год, 200 тысяч активных велосипедистов с годовым пробегом в 1.000 километров.

«Если все эти факторы будут выполнены — экономический эффект составит 32 миллиона долларов. Это несопоставимо с европейскими ожиданиями, - сказал Юрий Важник. - При этом на 75% - это выгоды от оздоравливающего эффекта велодвижения для людей».

Согласно оценкам медиков, 30-минутная поездка на велосипеде перекрывает ежедневную потребность человека в физической активности, препятствуя развитию ожирения и других опасных заболеваний. Люди, которые регулярно ездят на велосипеде, на 15% реже берут больничный.

Велосипед является самым быстрым видом транспорта при поездках на расстояние до 5 километров, опережая по этому показателю как автомобили, так и общественный транспорт.

По данным зарубежных исследований, велосипедисты чаще становятся покупателями розничной торговли и клиентами сферы услуг, предприятий общественного питания.

Сейчас в Минске, по данным исследования лаборатории «НОВАК», выполненного для Центра экологических решений, насчитывается 800.000 велосипедов и столько же легковых авто. Плюс 700.000 детских велосипедов и самокатов (детских и взрослых).

116.000 человек (8% от количества жителей) - активные велосипедисты, мужчин среди них почти в полтора раза больше — 67,3 тысячи против 49,6 тысячи женщин. 40% жителей причислены к велосипедистам (около 680.000 человек), 47% имеют свои велосипеды (более 770.000).

30% велосипедистов готовы использовать велосипед постоянно.

 
Теги: Минск
 
 
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ЕС ежегодно зарабатывает на велосипедистах 513 млн евро, у нас пока речь идет о значительно меньших выгодах, но тоже ощутимых.
 
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