В Ольшанах микроавтобус насмерть сбил велосипедиста

Велосипедист погиб под колесами микроавтобуса в Столинском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Смертельная авария произошла 20 сентября, в 09.10, в агрогородке Ольшаны. По предварительной информации, 41-летний местный житель, управляя Volkswagen Transporter, ехал по улице Чкалова. Напротив дома № 46 он, выполняя маневр обгона велосипедиста, который поворачивал налево, совершил с ним столкновение.





В результате ДТП 71-летний велосипедист получил тяжелейшие травмы и умер при доставлении в больницу.