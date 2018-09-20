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"Спортзала в моей жизни стало меньше". "Одно утро" в гостях у Мелитины Станюты

21.09.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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В проекте LADY «Одно утро» мы застаем любимиц публики прямо за утренним кофе — и подсматриваем за тем, как они «наводят красоту» перед концертами, эфирами, фотосъемками. Даже перед очередным селфи для инстаграма.

В рамках проекта мы заглядывали к Анне Бонд, Надежде Тимофеевой, Катерине Раецкой, Ольге Рыжиковой, Алене Ланской, Искуи Абалян, Дарье Реут, Мисс Беларусь — 2018 Марии Василевич и к Наталье Бибиковой

А сегодня напросились в гости к многократному призеру самых престижных первенств планеты по художественной гимнастике Мелитине Станюте.


Мелитина Станюта встречает нас на пороге своей квартиры в легком изящном платье самого нежного из розовых оттенков. На лице — ноль макияжа, волосы распущены, а улыбка безукоризненно белоснежная. Вот как возможно так блестяще выглядеть с самого утра? Пока это секрет. Но сегодня она пообещала его раскрыть, поэтому мы сразу отправляемся в ванну и начинаем разглядывать баночки.

— Я не люблю краситься — максимум глаза выделяю. Поэтому даже в свои бесконечные поездки беру больше уходовой косметики, чем «декоративки». За кожей ухаживаю особенно тщательно.

— Основа — умывание. Утром и вечером. И я использую либо пенку, либо гель. Гель у меня японский, я почему-то верю, что они в очищении разбираются как никто. Наношу средство специальной силиконовой щеточкой. «Повелась» недавно на блогерскую рекламу и купила ее. Вот уже несколько недель пользуюсь, очень довольна. Раньше на минутку нанесла гель, смыла и все. А сейчас с этой щеточкой стала гораздо больше времени проводить у зеркала: наслаждаюсь потрясающим массажем лица.



— Дальше тоник, с выбором не заморачиваюсь, просто беру средство для комбинированной кожи. Затем — крем. Летом с более высоким уровнем защиты от UF-лучей, зимой — с менее. И всё. Ну и, какой бы ни была уставшей, как бы ни хотелось лечь в кровать, я всегда смываю косметику с лица. Смывка — обычная, белорусская. Главное — чтоб смывала.

— Очень много внимания уделяю уходу за волосами. Во время выступлений из-за сильнейших стрессов волосы очень пострадали: выпадали, стали совсем безжизненными. Я долго искала специалиста, который бы мне помог подобрать правильную уходовую косметику для волос. И судьба подарила мне встречу с Евгением Шатохиным, он стилист, директор экосалона Cosmico. Евгений подарил мне примерно полсотни бутылочек — мини-версий различных масок и шампуней со словами: «Бери и пробуй». Стала пробовать. Как ни странно, мне подошла австралийская марка, предназначенная для окрашенных волос. Я ни разу в жизни не красила волосы, поэтому в магазине даже не посмотрела бы в сторону этой косметики. Но именно она мне идеально подошла. Борюсь с секущимися кончиками с помощью масла, не люблю их стричь. Раз в полгода со скрипом выбираюсь к парикмахеру.



— Совсем забыла рассказать про маски. Очень нравится ими пользоваться. Самые любимые — для ног. После перелетов обязательно маску на ножки, сверху — носочки, на лицо — тоже масочку. И отдыхать. Привожу маски из своих поездок в Японию и Корею обычно. Вот этот «няшный» пилинг-скатка — с зайчиком — тоже из Кореи. Но его, кстати, и у нас купить можно. А вот этот пилинг купила в аптеке. Раньше пользовалась скрабами, но потом прочла мнение специалистов о том, что лучше использовать пилинг.

— Ой, вот еще одна такая интересная штучка. Баночка для массажа. В свое время мне еще Люба Черкашина (призер Олимпийских Игр по художественной гимнастике. — Прим. ред.) подсказала. Мы были вместе в бане (а баня, художественная гимнастика и похудение — вещи неразделимые), и я заметила, как Люба делает себе этой баночкой массаж. Я тоже попробовала и прониклась «доверием» к этой банке (смеется). Она бывает стеклянная (более эстетичная внешне, но хрупкая) и силиконовая. Ее всегда вожу с собой.


— Зубная паста и щетка. Всю жизнь борюсь с чувствительностью зубов. Не жалею денег на пасты, которые покупаю в основном в США. Когда стала работать на телевидении, задумалась над белизной зубов. В Штатах она нереально культивируется. Стала использовать отбеливающие полоски. Они теперь у меня в каждой сумочке, в машине, повсюду, потому что реально работают.

Вот уже два года, как Мелитина попрощалась с миром большого спорта, объявив о завершении своей карьеры как выступающей гимнастки. Стало ли у нее больше времени? Едва ли. Большую часть почти каждого месяца девушка проводит в поездках: США, Япония, Италия, Германия, Мексика — она везде. Ее зовут на сборы и мастер-классы, показательные и сольные выступления. Маленькие спортсменки встречают ее как Диву: с цветами и подарками. Ловят каждое слово и каждое движение, подмечают тонкости сценического макияжа и образа, чтобы потом скопировать.

Мы перемещаемся к туалетному столику, за которым Мелитина обычно все эти образы придумывает и репетирует.



— Когда выступала, все никак не могла найти идеальный суперстойкий тональник. Лицо потеет, тон сползает, появляются полосы. Полотенца всегда в разводах. А оказывается просто нужен был хороший фиксатор макияжа. Марка Urban Decay (внимание, девочки-спортсменки!) — этот продукт меня просто спасал.

У каждой гимнастки есть свой имидж, своя цветовая палитра. Менять ничего нельзя. Запрещали красить волосы. Если тебя однажды запомнили такой — то такой и оставайся. Помню, наша Инна Жукова слегка изменила тон волос: из блондинки — в карамельный, так ей очень влетело от главного тренера команды.

— Вместо тона я обычно использую праймер. Он не скрывает недостатки кожи, но придает очень красивое жемчужное сияние. Но тональный крем у меня все же есть. Два тона: когда я загорелая и когда я не загорела.

— Пыталась наращивать ресницы, вроде ходишь и не паришься, а потом они вдруг раз — и отпадают, пугая тебя и всех окружающих. Умыть лицо — проблема, лежать на коррекции полтора часа — слишком долго. Поэтому хорошая тушь решает вопрос. Сейчас это CHANEL и белорусская XXL. Всегда есть в туалетном столике и запасная, невскрытая. А брови у меня сделанные, это микроблейдинг. Свои брови есть, но они очень светлые.



— Дальше в базовом макияже — румяна. Не так давно их купила, после презентации косметического бренда. Очень удачный розовый оттенок, переборщить и сделать щеки цвета кирпича просто невозможно. Тени — нюдовые. Я очень много красилась в гимнастике яркими оттенками, поэтому теперь спокойные тона.

В помадах — тоже нюдовая палитра, но и яркие тона я люблю. Сочная помада сделает любой самый сдержанный макияж вечерним и пригодным для выхода в свет. У каждой, считаю, должна быть красная помада своего идеального оттенка. Я нашла свой матовый красный и не изменяю ему, хотя тренды постоянно меняются: то лаковые, то с перламутром.



— Если делаю макияж «на выход», то к этому списку добавляю скульптор для лица, прозрачную фиксирующую пудру (я уже давно завязала с покупкой пудры по номерам) и палетку теней от Anastasia Beverly Hills. Ох, если бы я встретила эти тени, когда выступала! Здесь такие роскошные оттенки и на глазах смотрятся именно так, как в коробочке: не темнее и не светлее.

Ну и, подытоживая рассказ о своей косметичке, не могу не сказать о кисточках. Они должны быть хорошими. И чистыми. Пользуюсь специальным антимикробным средством в пульверизаторе. Многие проблемы с кожей начинаются именно с немытых кисточек, на которых за годы скопилась всякая гадость.



— Если говорить в целом о косметике, то сейчас я стала гораздо реже делать стихийные покупки. Каждая девочка-женщина должна наиграться. Например, купить продукт только ради баночки. Видимо, я уже наигралась.

Операции красоты? Я своей внешностью очень довольна. Спасибо маме и папе. А красивое тело можно сделать себе самой — это я на 100 процентов знаю. Спортзала в моей жизни стало меньше, я хожу туда не для того, чтобы себя поубивать, а чтобы получить удовольствие. Бассейн, групповые занятия, зал для гимнастики. Увлеклась танцами: самба, румба, вальс.

В общем, я в форме для своей спортивной рубрики на ТВ, в которой показываю упражнения. Всегда хотела ее вести и с удовольствием это делаю. Но больше всего мне нравится слышать отзывы зрителей, которые реально занимаются вместе со мной и по моим рекомендациям.


Интервью подходит к концу. День у Мелитины традиционно расписан по часам. Куда сейчас? На съемки или по общественным делам?

— По общественным делам — не сегодня, но одно мероприятие как раз в работе. Я уже много лет являюсь celebrity supporter — это человек, который поддерживает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Сейчас, с окончанием профессиональной карьеры, я гораздо чаще участвую в мероприятиях ООН. Много общаюсь с беженцами, вникаю в их проблемы. Очень грустно, но после того, как эти люди после стольких испытаний находят новый дом, судьба продолжает проверять их на прочность: болезнями детей и другими бедами.

— Чтобы не заканчивать на грустной ноте. Твой инстаграм сейчас стал бешено популярным. Прямые эфиры собирают тысячи людей…

— Цифра не такая уже и большая. Кстати, очень обидно, что сейчас мерилом того, кто ты есть, стало число твоих подписчиков в инстаграме. Я заслуженный мастер спорта не потому, что у меня много подписчиков, а наоборот.


Мне сказали недавно: «Вот у вас всего 130 000 подписчиков». Я подумала: «Меня это должно расстраивать?» Мои основные читатели в социальных сетях — юные гимнастки. Если я в своем детстве с подружками собирала газетные и журнальные вырезки о великих гимнастках, подсматривала, в чем ходят старшие девчонки: какая у них сумочка, какая помада — теперь это сделать намного легче. Я рассказываю им о себе. Стараюсь положительно влиять примером своих спортивных достижений. А я очень многое сделала в спорте.

В своем инстаграме могу рассказать о какой-то проблеме, поделиться чем-то интересным, высказать свое мнение. Но никогда не смотрела на него как на серьезную статью доходов. И не посмотрю, скорее всего. Да, очень интересные иногда бывают коллаборации. Например, с дизайнерами. Я могу сняться в классном платье и вывесить это фото в своих социальных сетях, а мне это платье потом подарят. Но рекламировать таблетки для похудения… Мне, кстати, недавно предложили. Серьезно? Или расхваливать моим подписчицам, девочкам-гимнасткам, батончики, которые позиционируют как спортивное питание? Я их никогда не ела и не буду ими пичкать других.

 
 
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Мелитина Станюта рассказала о любимой косметике и о том, чем занимается после завершения спортивной карьеры.
 
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