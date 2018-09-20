4 европейские драмы, которые разорвут вам сердце

Если вы считаете, что комедии — не ваш жанр и кино нужно смотреть ради разных эмоций, у нас кое-что для вас есть. Это четыре мощные европейские драмы, от которых не то что ком — булыжник застрянет в горле. Приготовьте ваши носовые платки: вместе с видеосервисом VOKA мы рассказываем про крутые фильмы, снятые в Европе.

«Разомкнутый круг» / The Broken Circle Breakdown

Режиссер: Феликс ван Грунинген. О чем кино: Дидье играет в группе на банджо, живет в трейлере в бельгийской деревне и боготворит Америку как «землю свободы». Элис — владеет тату-салоном. Однажды они влюбляются с первого взгляда, у них появляется ребенок, а дальше все идет наперекосяк.

Будьте готовы смотреть два фильма в одном: сперва милый музыкальным ромком, а вскоре — мощную драму. Грунинген не будет жалеть ваших эмоций: трогательный ребенок, но в трубках и бинтах — зрелище не для слабых духом. Персонажи «Разомкнутого круга» как раз герои, духом сильные. И то, как они принимают смерть с первых минут, какое прощальное отпевание устраивают, вызывает восхищение. Следом, правда, зрителей, как и героев, ждет долгое и мрачное путешествие на самое дно.

В картине Грунингена романтическая идиллия разбивается о реальность так же стремительно, как случайно залетевшая птица — о стекло веранды дома Дидье и Элис. Пожалуй, только музыка и остается опорным маячком, за которым могли бы следовать герои. Но даже она не всесильна.

«Ма Ма» / Ma Ma

Режиссер: Хулио Медем. О чем кино: двое мужчин, одна женщина и один десятилетний ребенок переживают потери и триумфы, спорят о футболе, борются со смертью и до смерти любят друг друга. Магда — талантливая учительница и любящая мама, собирает все силы, чтобы победить болезнь и вернуть себе право жить и быть счастливой.

На первый взгляд, Хулио Медем снял кино о смерти. Но не спешите с выводами, потому что жизни в «Ма Ма» будет гораздо больше. И речь не только о буквальных вещах вроде родов — появления на свет нового человека. Разговор скорее о том, что жизнь должна торжествовать несмотря ни на что. Мысли, действия, новые романы и отношения или даже видеообращение умирающей женщины к своему будущему ребенку — все это то, что не даст смерти восторжествовать.

В «Ма Ма» Медем не провоцирует зрителей на истерики или слезы (хотя от мокрых глаз, впрочем, вам тоже не уйти). Но там, где голливудские сценаристы поставили бы точку, испанский мастер продолжает рассказ, провоцируя разговор на гуманистические и философские темы.

«Любовь» / Amour

Режиссер: Михаэль Ханеке. О чем кино: Жорж и Анна прожили вместе всю жизнь, рука об руку, постоянно заботясь друг о друге. Сейчас им за восемьдесят. Анна заболевает и ее жизнь начинает постепенно угасать: сначала отключается память, потом отказывается подчиняться тело, наступает паралич. Жорж пытается нанять сиделок, но с горечью понимает, что не может требовать от них душевной теплоты и искренности чувств. Оставив преподавание в консерватории, он всецело посвящает себя заботам о жене. Мужчина не может представить любимую в доме престарелых, о котором настаивает их взрослая дочь, время от времени навещающая родителей. Эти визиты — настоящее испытание для семьи, жизнь которой, казалось бы, протекла в гармонии и любви.

Метод Ханеке далек от того, к чему вы могли привыкнуть по многочисленным голливудским мелодрамам. Австриец холоден, безэмоционален даже там, где другие бы не упустили возможности выдавить у вас слезу. Он действует в первую очередь умом, а не сердцем. Но тем не менее кино его западает в самую душу.

«Любовь» — философское кино о том, на все ли готов человек пойти ради любви. И что есть смерть, как ее победить, как может уживаться она и любовь. Размышления о смерти 70-летнего режиссера выглядят предельно личными, близкими и болезненными. Обдумываем мы эти вопросы, всматриваясь в лица Жана-Луи Трентиньяна и Эмманюэль Ривы. И это зрелище куда более завораживающее, чем пресловутые вода и огонь.

«Феникс» / Phoenix

Режиссер: Кристиан Петцольд. О чем кино: Нелли Ленц — жертва Холокоста, которой удалось выжить в концлагере. Она ранена, у нее сильно искалечено лицо. Сотрудница Еврейского агентства Лене Винтер помогает Нелли добраться до Берлина, где ей сделали пластическую операцию. Поправившись после операции, Нелли начинает искать своего мужа Йоханнса. Когда она наконец находит его, Йоханнес не узнает жену, которую считал погибшей. Тем не менее он признает, что эта незнакомая ему женщина похожа на его «покойную» жену. И тогда Йоханнес делает деловое предложение Нелли — она должна будет изображать его жену, чтобы получить состояние, которое ей досталось от семьи. Нелли соглашается.

Представитель берлинской школы кино, Кристиан Петцольд снимает «Феникс» в фирменной манере — холодно, отстраненно, уделяя особое внимание деталям и признакам времени. Здесь политическое и социальное передается через бытовое: поведение героев, их окружение и короткие разговоры здесь значат гораздо больше, чем громкие лозунги и обстоятельные рассказы.

Внимание «Феникса» сосредоточено на маленьком человеке и его маленьком мире, который, сталкиваясь с таким гигантским злом, как Холокост, не просто страдает — превращается в пепел. Восстать из которого, как вы уже понимаете, может только мифическая птица. Ее обезличенность, формально новое лицо, — не что иное, как символ поиска новой идентичности, с которым столкнулась вся немецкая нация после войны. И который продолжается, по мнению Петцольда, до сих пор.

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