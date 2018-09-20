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4 европейские драмы, которые разорвут вам сердце
Если вы считаете, что комедии — не ваш жанр и кино нужно смотреть ради разных эмоций, у нас кое-что для вас есть. Это четыре мощные европейские драмы, от которых не то что ком — булыжник застрянет в горле. Приготовьте ваши носовые платки: вместе с видеосервисом
«Разомкнутый круг» / The Broken Circle Breakdown
Режиссер: Феликс ван Грунинген.
Будьте готовы смотреть два фильма в одном: сперва милый музыкальным ромком, а вскоре — мощную драму. Грунинген не будет жалеть ваших эмоций: трогательный ребенок, но в трубках и бинтах — зрелище не для слабых духом. Персонажи «Разомкнутого круга» как раз герои, духом сильные. И то, как они принимают смерть с первых минут, какое прощальное отпевание устраивают, вызывает восхищение. Следом, правда, зрителей, как и героев, ждет долгое и мрачное путешествие на самое дно.
В картине Грунингена романтическая идиллия разбивается о реальность так же стремительно, как случайно залетевшая птица — о стекло веранды дома Дидье и Элис. Пожалуй, только музыка и остается опорным маячком, за которым могли бы следовать герои. Но даже она не всесильна.
«Ма Ма» / Ma Ma
На первый взгляд, Хулио Медем снял кино о смерти. Но не спешите с выводами, потому что жизни в «Ма Ма» будет гораздо больше. И речь не только о буквальных вещах вроде родов — появления на свет нового человека. Разговор скорее о том, что жизнь должна торжествовать несмотря ни на что. Мысли, действия, новые романы и отношения или даже видеообращение умирающей женщины к своему будущему ребенку — все это то, что не даст смерти восторжествовать.
В «Ма Ма» Медем не провоцирует зрителей на истерики или слезы (хотя от мокрых глаз, впрочем, вам тоже не уйти). Но там, где голливудские сценаристы поставили бы точку, испанский мастер продолжает рассказ, провоцируя разговор на гуманистические и философские темы.
«Любовь» / Amour
Метод Ханеке далек от того, к чему вы могли привыкнуть по многочисленным голливудским мелодрамам. Австриец холоден, безэмоционален даже там, где другие бы не упустили возможности выдавить у вас слезу. Он действует в первую очередь умом, а не сердцем. Но тем не менее кино его западает в самую душу.
«Любовь» — философское кино о том, на все ли готов человек пойти ради любви. И что есть смерть, как ее победить, как может уживаться она и любовь. Размышления о смерти 70-летнего режиссера выглядят предельно личными, близкими и болезненными. Обдумываем мы эти вопросы, всматриваясь в лица Жана-Луи Трентиньяна и Эмманюэль Ривы. И это зрелище куда более завораживающее, чем пресловутые вода и огонь.
«Феникс» / Phoenix
Представитель берлинской школы кино, Кристиан Петцольд снимает «Феникс» в фирменной манере — холодно, отстраненно, уделяя особое внимание деталям и признакам времени. Здесь политическое и социальное передается через бытовое: поведение героев, их окружение и короткие разговоры здесь значат гораздо больше, чем громкие лозунги и обстоятельные рассказы.
Внимание «Феникса» сосредоточено на маленьком человеке и его маленьком мире, который, сталкиваясь с таким гигантским злом, как Холокост, не просто страдает — превращается в пепел. Восстать из которого, как вы уже понимаете, может только мифическая птица. Ее обезличенность, формально новое лицо, — не что иное, как символ поиска новой идентичности, с которым столкнулась вся немецкая нация после войны. И который продолжается, по мнению Петцольда, до сих пор.
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