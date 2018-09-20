Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг



фото: ТАСС

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался в пятницу, 21 сентября, в ханойском военном госпитале в возрасте 61 года.

Об этом сообщил начальник центрального управления здравоохранения Нгуен Куок Чиеу.

"Президент боролся с тяжелым заболеванием. Однако, несмотря на все усилия ведущих отечественных и зарубежных медиков, так и не смог поправиться", - говорится в сообщении центрального управления здравоохранения, отвечающего за заботу о здоровье руководителей партии и государства Вьетнама, передает ТАСС .

Чан Дай Куанг, ранее занимавший пост министра общественной безопасности, возглавил страну в апреле 2016 года. Его кандидатура получила поддержку 91% депутатов Национального собрания (однопалатный парламент), которое по конституции является высшим органом власти в стране. На посту главы вьетнамского государства Чан Дай Куанг сменил завершившего свои полномочия 67-летнего Чыонг Тан Шанга, который возглавлял страну с 2011 года.

Чан Дай Куанг - уроженец северной вьетнамской провинции Нинбинь. Он - кадровый офицер органов госбезопасности, доктор юриспруденции, с 2006 года - член Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), с 2011 года - член Политбюро ЦК КПВ и министр общественной безопасности.

Прошедший в январе 2016 года XII съезд КПВ рекомендовал Чан Дай Куанга в качестве преемника Чыонг Тан Шанга.