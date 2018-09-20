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Отдельные каналы для упрощенного пересечения границы будут работать во время II Европейских игр

21.09.2018 — Разное | Новости Ветки  
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Отдельные каналы для упрощенного пересечения границы будут работать во время II Европейских игр

Во время II Европейских игр, которые пройдут в Беларуси в 2019 году, будут отдельные каналы для упрощенного пересечения белорусской границы, сообщил в интервью БЕЛТА председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

«Подготовка пунктов пропуска в самом разгаре: организовываются отдельные каналы для упрощенного пересечения границы, обновляются материально-технические средства, необходимые для обеспечения безопасности в период проведения игр, отрабатываются технологии упрощенного ввоза товаров, предназначенных для организации и проведения соревнований», — рассказал Юрий Сенько.

В шести пунктах пропуска модернизируются системы видеонаблюдения. Приобретены детекторы наркотических и взрывчатых веществ, персональные видеорегистраторы, средства радиосвязи.

Во время проведения игр будет применяться упрощенный порядок таможенного декларирования при временном ввозе на территорию ЕАЭС транспорта для личного пользования. Достаточно будет представить свидетельство о регистрации транспорта для целей таможенного декларирования.

Сотрудники таможенных органов проходят дополнительную подготовку по английскому языку. Составлены разговорники со служебными терминами на различных языках. Для оказания участникам и гостям игр необходимой помощи в зонах таможенного контроля привлекут волонтеров. Въезжающим в страну будут раздавать специальные буклеты и листовки с подробным рассказом о правилах пересечения таможенной границы. Для тех, у кого и после этого останутся вопросы, будет работать круглосуточная телефонная линия.

«Основная задача представителей таможенных органов — обеспечить безопасность при пересечении границы спортсменами, болельщиками, гостями и, безусловно, своевременно оформить перемещаемые ими товары. Не забываем и о комфортном пребывании граждан в пунктах пропуска. Положительный опыт работы в таком направлении у нас уже имеется: речь идет о подготовке и проведении чемпионата мира по хоккею, который наша страна принимала в 2014 году, а также чемпионата мира по футболу в этом году в России», — отметил Юрий Сенько.

БелТА

 
 
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Во время II Европейских игр, которые пройдут в Беларуси в 2019 году, будут отдельные каналы для упрощенного пересечения белорусской границы, сообщил в интервью...
 
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