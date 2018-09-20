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Фабрика «Спартак» запустила новую линию по производству вафельных конфет

21.09.2018 — Разное | Новости Ветки  
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Фабрика «Спартак» запустила новую линию по производству вафельных конфет

Новая линия вафельных конфет и батончиков открылась в конце минувшей недели на совместном предприятии ОАО «Спартак» в Гомеле. Общая стоимость проекта — около 5,2 млн евро, из которых 28% — собственные средства, 72% —  кредитные. Участок запущен на новом месте без привязки к старым площадкам, остановки основного производства, высвобождения рабочих мест и дополнительного демонтажа оборудования. По сути, в вафельном цехе предприятия установлены две линии: по производству плоских глазированных и неглазированных вафельных конфет и батончиков (Австрия) и по завёртке этой продукции (Италия). Они представляют единый производственный цикл, результат которого — новые конфеты «Алёнка» и «Чио Рио», батончики «Шарм» и «Эдельвейс». Производительность новой линии — около 570 кг в час.

 
Теги: Гомель
 
 
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Новая линия вафельных конфет и батончиков открылась в конце минувшей недели на совместном предприятии ОАО «Спартак» в Гомеле. Общая стоимость проекта —...
 
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