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Фабрика «Спартак» запустила новую линию по производству вафельных конфет
21.09.2018 — Разное | Новости Ветки
Новая линия вафельных конфет и батончиков открылась в конце минувшей недели на совместном предприятии ОАО «Спартак» в Гомеле. Общая стоимость проекта — около 5,2 млн евро, из которых 28% — собственные средства, 72% — кредитные. Участок запущен на новом месте без привязки к старым площадкам, остановки основного производства, высвобождения рабочих мест и дополнительного демонтажа оборудования. По сути, в вафельном цехе предприятия установлены две линии: по производству плоских глазированных и неглазированных вафельных конфет и батончиков (Австрия) и по завёртке этой продукции (Италия). Они представляют единый производственный цикл, результат которого — новые конфеты «Алёнка» и «Чио Рио», батончики «Шарм» и «Эдельвейс». Производительность новой линии — около 570 кг в час.
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