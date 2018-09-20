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В Гомеле начинают работать постоянно действующие ярмарки по продаже сельхозпродукции
21.09.2018 — Разное | Новости Ветки
Приобрести дары огородов и садов можно на рынках “Торговые ряды “Юбилейные” по улице Юбилейной, “Заводской” по улице Б. Царикова, на парковочной площадке в торце магазина “Экономмаркет” по улице П. Бровки, возле остановки общественного транспорта “Универсам “Сельмашевский” по улице Н. Дворникова, возле магазина “МАРТ ИНН” по улице Барыкина, на парковке возле всесезонного катка по Речицкому проспекту, возле магазина “Клёнковский” по улице Макаёнка и других местах. Площадки будут работать ежедневно по 30 ноября с 9.00 до 19.00 (с учётом погодных условий).
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