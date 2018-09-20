В групповой стадии Лиги Европы неудачно стартовали два из трех российских клубов, а киевское «Динамо» под руковоством белоруса Александра Хацкевича 20 сентября упустило победу на 5-й компенсированной минуте второго тайма в домашней встрече с «Астаной».



Фото: spartak.com

Из российских клубов сильнее всех оконфузился московский «Спартак», проигравший бронзовому призеру чемпионата Австрии венскому «Рапиду» (0:2), который в новом сезоне застрял в середине турнирной таблицы.

Поражению в Австрии предшествовал скандал с капитаном команды Денисом Глушаковым, который наряду с защитником Андреем Ещенко был сослан в молодежную команду за лайк в инстаграме под стихотворением известного актера Дмитрия Назарова, звезды сериала «Кухня». Артист раскритиковал наставника «Спартака» Массимо Карреру.

Кроме того, в интернете появилось видео, на котором жена Дениса Глушакова засняла капитана «Спартака» в бане с другой женщиной.

В поединке с «Рапидом» москвичи забили один из мячей сами себе — это сделал полузащитник Артем Тимофеев.

Самый богатый клуб России питерский «Зенит» не сумел на выезде справиться с датским «Копенгагеном» (1:1), хотя после первого тайма вел в счете.

Лучше других российских клубов стартовал в Лиге Европы «Краснодар», одержавший выездную победу над турецким «Акхисаром» (1:0). Капитан «Краснодара» белорусский защитник Александр Мартынович получил желтую карточку на 81-й минуте.

Киевское «Динамо» под руководством белорусского наставника Александра Хацкевича дважды вело в счете в домашнем матче с казахстанской «Астаной», но не удержало победу, пропустив на 95-й минуте от Романа Муртазаева. Белорусский полузащитник «Астаны» Иван Маевский провел на поле весь матч.

Обратим внимание также на скромную победу итальянского гранда «Милана» в выездном матче с люксембургским «Дюделанжем». Единственный гол на счету аргентинского форварда Гонсало Игуаина на 59-й минуте.

Лига Европы. 1-й тур

Группа «А»

«Лудогорец» (Болгария) — «Байер» (Германия) — 2:3, АЕК (Кипр) — «Цюрих» (Швейцария) — 0:1.

Группа «В»

«Селтик» (Шотландия) — «Русенборг» (Норвегия) — 1:0, «Лейпциг» (Германия) — «Зальцбург» (Австрия) — 2:3.

Группа «С»

«Славия» (Чехия) — «Бордо» (Франция) — 1:0, «Копенгаген» (Дания) — «Зенит» (Россия) — 1:1.

Группа «D»

«Динамо» З (Хорватия) — «Фенербахче» (Турция) — 4:1, «Спартак» (Трнава, Словакия) — «Андерлехт» (Бельгия) — 1:0.

Группа «Е»

«Арсенал» (Англия) — «Ворскла» (Украина) — 4:2, «Спортинг» (Португалия) — «Карабах» (Азербайджан) — 2:0.

Группа «F»

«Олимпиакос» (Греция) — «Бетис» (Испания) — 0:0, «Дюделанж» (Люксембург) — «Милан» (Италия) — 0:1.

Группа «G»

«Рапид» (Австрия) — «Спартак» М (Россия) — 2:0, «Вильярреал» (Испания) — «Глазго Рейнджерс» (Шотландия) — 2:2.

Группа «H»

«Лацио» (Италия) — «Аполлон» (Кипр) — 2:1, «Марсель» (Франция) — «Айнтрахт» (Германия) — 1:2.

Группа «I»

«Генк» (Бельгия) — «Мальмё» (Швеция) — 2:0, «Бешикташ» (Турция) — «Сарпсборг» (Норвегия) — 3:1.

Группа «J»

«Акхисар» (Турция) — «Краснодар» (Россия) — 0:1, «Севилья» (Испания) — «Стандард» (Бельгия) — 5:1.

Группа «К

«Динамо» (Украина) — «Астана» (Казахстан) — 2:2, «Ренн» (Франция) — «Яблонец» (Чехия) — 2:1.

Группа «L»

«Види» (Венгрия) — БАТЭ (Беларусь) — 0:2 , ПАОК (Греция) — «Челси» — 0:1.

Матчи 2-го тура групповой стадии Лиги Европы пройдут 4 октября. БАТЭ в Борисове примет греческий ПАОК.