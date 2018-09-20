В Минске после кражи кошелька в метро задержан серийный карманник

Обстоятельства исчезновения имущества пострадавшая пояснить не смогла. Однако милиционеры выяснили, что кошелек пропал в метро. Вскоре сотрудники ОУР КМ Центрального РУВД Минска установили личность преступника.
Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных деяний неработающий 35-летний житель столицы. Также установлена причастность мужчины к совершению серии аналогичных краж на территории Центрального, Октябрьского, Фрунзенского районов Минска, совершили в ГУВД Мингорисполкома.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.