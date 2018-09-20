Мстиславль примет участие во Всемирном дне без автомобиля





22 сентября пройдёт Всемирный день без автомобиля. Каждый водитель, садясь за руль автомобиля, обязан осознавать, какую опасность несёт транспортное средство.





«Каждый день автомобили сбивают насмерть более 3 тысяч человек в мире. Кроме того, более 90% загрязнения атмосферы приходится на долю автотранспорта», — пояснил начальник отделения ГАИ ОВД райисполкома майор милиции Александр Шуденков. Он отметил, что автомобилистам (и мотоциклистам) предлагается хотя бы на день отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств.

Во многих городах и странах проходят специально организованные мероприятия, приуроченные к этому дню. Мстиславль не исключение.

22 сентября каждый сознательный водитель воспользуется услугами общественного транспорта или доберётся до места назначения на велосипеде. В рамках проведения акции будет запрещено движение по участку ул. Советская (от административного здания райпо до пересечения с ул. М. Горького). Сотрудники отделения ГАИ выступят перед трудовыми коллективами района и расскажут о соблюдении Правил дорожного движения, об уважении прав пешеходов и велосипедистов. В учреждениях образования пройдут спортивные соревнования, информационные часы, викторины и выставки.



