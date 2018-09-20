21 сентября православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы





Праздник установлен церковью в IV веке и является первым двунадесятым праздником церковного года, так как по старому стилю церковный год всегда начинался 1 сентября.

В небольшом галилейском городе Назарете жила престарелая супружеская пара — Иоаким и Анна. Оба супруга были праведны и благочестивы. Долгое время они были бездетны и очень по этому поводу горевали. Однажды Иоаким в большой праздник принес в Иерусалимский храм дары Господу Богу. Но священник не захотел принять его даров, потому что он был бездетен, а дети считались благословением Божиим.

Об этом узнала Анна. Она пошла в свой сад, села под лавровым деревом, вздохнула и, взглянув на небо полными слез глазами, заметила на дереве гнездо, в котором пищали маленькие птенцы. «Даже птицы имеют детей, а у нас нет такого утешения в старости», — подумала Анна.

Внезапно ей явился ангел Господень. Он сказал: «Ты зачнешь и родишь дочь, благословенную, превыше всех. Через нее получат благословение Божие и все земные народы. Через нее будет дано всем людям спасение. Имя ей будет Мария».

В то же самое время ангел явился в пустыне и Иоакиму. Он сказал: «Иоаким! Бог услышал твою молитву, и Он благоволит даровать тебе Свою благодать. Твоя жена Анна зачнет и родит тебе дочь, которая будет радостью для всего мира…»

Удивленный Иоаким, благодаря всем сердцем Бога, с радостью поспешно отправился в Иерусалим, к храму. Там он увидел Анну, молящуюся Богу у Золотых ворот. Она рассказала мужу обо всем, что видела и слышала о рождении дочери. Помолившись Господу и поклонившись Ему в храме, супруги вернулись домой.

Через девять месяцев у Анны родилась дочь, чистей­шая и благословеннейшая. Выше всего, что было когда-нибудь создано, начало нашего спасения, наша заступница пред Богом. О рождестве ее радовались небо и земля.