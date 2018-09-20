Идентификация жести: к чему приведет обязательная регистрация комментаторов

В апреле, накануне принятия драконовских поправок в закон о СМИ, министр информации Александр Карлюкевич заявил в интервью «Советской Белоруссии», что после этих новаций «вместо гуляйполя злословия мы получим комфортную интернет-среду, защищенную законом, который сделает наше собственное посещение сети более удобным».





«Неужели кому-то нравится, что их эмоциями пытаются спекулировать? Что их негодование искусственно подогревает горстка манипуляторов? Неужели неясно, что процедура идентификации защищает в первую очередь владельца интернет-ресурса, который рискует быть привлеченным к ответственности за размещение на его странице клеветы или другой противозаконной информации?» - недоумевал тогда Карлюкевич.









Сразу отмечу сомнительность министерского тезиса об «удобстве». В байнете не один десяток сайтов, и многие из них дают возможность пользователям оставлять комментарии под своими материалами. На некоторые сайты люди заходят регулярно, на некоторые - время от времени, а на какие-то вообще забредают случайно. До сих пор людям не было нужно совершать какие-то лишние телодвижения, чтобы прокомментировать тот или иной материал. Зато после введения идентификации комментаторам придется отдельно регистрироваться на каждом сайте. Можно ли здесь говорить о каком-то удобстве?





Но неудобства эти - ничто по сравнению с фактором страха, который неизбежно включится после введения идентификации. Даже в условиях демократического общества подобная новация вызвала бы шквал недовольства (хотя вряд ли бы она вообще там появилась). Что уж говорить об авторитарном государстве, каковым де-факто является Беларусь!





Наши люди зашуганы, боятся куста и на воду дуют. Это, конечно, не тот страх, который присутствует при крайних формах диктатуры, - скорее, бытовая мнительность, - но в белорусских условиях и ее хватает с горкой. До сих пор анонимные интернет-форумы оставались для людей отдушиной, позволяющей говорить о наболевшем, местом, где они могли сказать власти все, что о ней думают. Теперь эта отдушина под угрозой исчезновения.





Зато злословие - равно как и латентная антибелорусская пропаганда - никуда не денется. Российские тролли и раньше чувствовали себя вольготно на наших форумах, а теперь им и вовсе будет разлюли малина. Равно как и провластным троллям местного разлива. В итоге получится, что все белорусские форумы будут забиты «крымнашем», тоской по СССР и «северо-западному краю», да панегириками «мудрому батьке».





Выходом из этой ситуации мне представляется нулевой вариант: если идентификация все-таки будет введена, независимые ресурсы просто должны отключить опцию комментариев. Но - не возможность комментирования как таковую.





Сегодня у каждого уважающего себя издания есть страницы в соцсетях. Чтобы народ по-прежнему мог делиться мнением о прочитанном, не делясь при этом данными с «товарищем майором», в конце каждого материала сайты должны давать гиперссылку, ведущую к публикации материала в соцсети - чтобы читатель не искал по всей ленте, где там эта статья, а сразу мог перейти по ссылке и приступить к обсуждению.





Разумеется, это может привести к некоторому падению трафика на самих сайтах, но вряд ли значительному (хотя для разных ресурсов по-разному). Однако надо учесть, что до этого на трафике отразится уже само нововведение - половина тех, кто сегодня висит в комментах, спрыгнут с этого дела, если их поставят перед необходимостью «сдать пароли-явки-телефоны». Зато при нулевом варианте будут лучше развиваться страницы изданий в соцмедиа, что тоже неплохо.





И пусть власть потом объясняет потенциальным инвесторам, почему в стране, которая якобы строит «цифровую экономику», народ не имеет ни желания, ни возможности высказываться на внутренних интернет-площадках.





А вообще это жесть, конечно: столько сил и средств, столько нервов и времени тратится на то, чтобы сохранить власть человеку, который уже много лет ведет страну через тернии к бездне! Anti-utopia is identified.