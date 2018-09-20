Умер президент Вьетнама

По сообщению агентства, Чан Дай Куанг скончался рано утром в пятницу в ханойском военном госпитале в результате «серьезного заболевания, несмотря на усилия отечественных и международных врачей и профессоров».













Чан Дай Куанг — доктор философии в области юридических наук, профессор. Десятый президент страны, вступил в должность в 2016 году. Депутат Национального собрания 13-го созыва.





В июне 2017 года Чан Дай Куанг посетил Беларусь с официальным визитом.



