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Умер президент Вьетнама
В возрасте 61 года скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг. Об этом сообщает
По сообщению агентства, Чан Дай Куанг скончался рано утром в пятницу в ханойском военном госпитале в результате «серьезного заболевания, несмотря на усилия отечественных и международных врачей и профессоров».
Чан Дай Куанг — доктор философии в области юридических наук, профессор. Десятый президент страны, вступил в должность в 2016 году. Депутат Национального собрания 13-го созыва.
В июне 2017 года Чан Дай Куанг посетил Беларусь с официальным визитом.
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В возрасте 61 года скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг. Об этом сообщает Reutersсо ссылкой на государственное телевидение Вьетнама.
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