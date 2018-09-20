ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко и Путин проведут переговоры в Сочи

21.09.2018 09:16 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президенты Беларуси и  РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин в пятницу в Сочи обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений.

А.Лукашенко направился на переговоры в четверг вечером.

О переговорах, которые состоятся в пятницу, президенты договорились 18 августа, в ходе встречи "один на один" в Сочи.

Накануне в Кремле сообщили, что "в ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений, перспективы продвижения евразийской интеграции, а также актуальные международные проблемы".

Ранее сообщалось, что переговоры на высшем уровне пройдут с участием премьер-министров и членов правительств России и Беларуси

"Ожидается, что стороны подробно рассмотрят вопросы по широкому кругу направлений, в том числе в сферах сельского хозяйства, промышленности, торгово-экономического и финансового взаимодействия, сотрудничества в нефтегазовой сфере, по союзной и интеграционной тематике", - отметили в пресс-службе президента Беларуси.

На минувшей неделе подготовительные переговоры провел в Москве вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко с первым вице-премьером - министром финансов РФ Антоном Силуановым. Также состоялась встреча курирующих ТЭК вице-премьеров Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака.

Планировалось, что в ходе предварительных переговоров на уровне правительств будет выработана согласованная позиция по ряду актуальных проблем в двусторонних отношениях. Между тем, по итогам переговоров вице-премьеров стороны не сообщали о достижении компромиссов и подготовке согласованных решений, которые могут быть вынесены для утверждения президентами.

Ключевыми вопросами, которые будут обсуждаться на уровне глав государств, являются условия торговли нефтепродуктами (Россия заявила о намерении ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Беларусь), предоставление Минску очередных финансовых кредитов (суверенный кредит на $1 млрд и два отложенных транша кредита ЕФСР на $400 млн), решение проблемы ограничительных мер, принимаемых со стороны РФ в отношении поставок белорусской продукции (сельхозтехника, молочные и мясные продукты).

Также А.Лукашенко заявлял о намерении обсудить с В.Путиным ситуацию с перечислением в белорусский бюджет части средств от "перетаможки" при реэкспорте российской нефти.

В соответствии с межправительственными договоренностями, Беларусь де-юре может импортировать из РФ 24 млн тонн нефти в год. При этом де-факто Минск ввозит 18 млн тонн нефти для переработки. Стороны договорились, что экспортные пошлины на остальные 6 млн тонн будут направляться в белорусский бюджет. В Минске называют эту схему "перетаможкой".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты Беларуси и  РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин в пятницу в Сочи обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений. А.Лукашенко направился на...
 
Новости дня
Новости разные
 
На следующей неделе волковычан ждут отключения горячей воды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика