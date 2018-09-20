Лукашенко и Путин проведут переговоры в Сочи

Президенты Беларуси и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин в пятницу в Сочи обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений.

А.Лукашенко направился на переговоры в четверг вечером.

О переговорах, которые состоятся в пятницу, президенты договорились 18 августа, в ходе встречи "один на один" в Сочи.

Накануне в Кремле сообщили, что "в ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений, перспективы продвижения евразийской интеграции, а также актуальные международные проблемы".

Ранее сообщалось, что переговоры на высшем уровне пройдут с участием премьер-министров и членов правительств России и Беларуси

"Ожидается, что стороны подробно рассмотрят вопросы по широкому кругу направлений, в том числе в сферах сельского хозяйства, промышленности, торгово-экономического и финансового взаимодействия, сотрудничества в нефтегазовой сфере, по союзной и интеграционной тематике", - отметили в пресс-службе президента Беларуси.

На минувшей неделе подготовительные переговоры провел в Москве вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко с первым вице-премьером - министром финансов РФ Антоном Силуановым. Также состоялась встреча курирующих ТЭК вице-премьеров Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака.

Планировалось, что в ходе предварительных переговоров на уровне правительств будет выработана согласованная позиция по ряду актуальных проблем в двусторонних отношениях. Между тем, по итогам переговоров вице-премьеров стороны не сообщали о достижении компромиссов и подготовке согласованных решений, которые могут быть вынесены для утверждения президентами.

Ключевыми вопросами, которые будут обсуждаться на уровне глав государств, являются условия торговли нефтепродуктами (Россия заявила о намерении ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Беларусь), предоставление Минску очередных финансовых кредитов (суверенный кредит на $1 млрд и два отложенных транша кредита ЕФСР на $400 млн), решение проблемы ограничительных мер, принимаемых со стороны РФ в отношении поставок белорусской продукции (сельхозтехника, молочные и мясные продукты).

Также А.Лукашенко заявлял о намерении обсудить с В.Путиным ситуацию с перечислением в белорусский бюджет части средств от "перетаможки" при реэкспорте российской нефти.

В соответствии с межправительственными договоренностями, Беларусь де-юре может импортировать из РФ 24 млн тонн нефти в год. При этом де-факто Минск ввозит 18 млн тонн нефти для переработки. Стороны договорились, что экспортные пошлины на остальные 6 млн тонн будут направляться в белорусский бюджет. В Минске называют эту схему "перетаможкой".