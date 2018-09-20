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Умер президент Вьетнама
Президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался в возрасте 61 года, сообщили вьетнамские государственные СМИ.
Чан Дай Куанг скончался в пятницу в больнице от "тяжелого заболевания, несмотря на усилия местных и иностранных врачей и профессоров", говорится в сообщении телевидения Вьетнама.
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Президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался в возрасте 61 года, сообщили вьетнамские государственные СМИ. Чан Дай Куанг скончался в пятницу в больнице от "тяжелого...
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