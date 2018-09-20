velcom поднимает цены на интернет

«Велком» сообщил об изменении условий по некоторым тарифным планам фиксированной связи.

С 01.10.2018 изменяется стоимость абонентской платы ряда тарифных планов фиксированной связи для частных и корпоративных клиентов, включая тарифные планы с телевидением. В среднем она увеличится на 5%, сообщает оператор.