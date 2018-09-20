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velcom поднимает цены на интернет
«Велком» сообщил об изменении условий по некоторым тарифным планам фиксированной связи.
С 01.10.2018 изменяется стоимость абонентской платы ряда тарифных планов фиксированной связи для частных и корпоративных клиентов, включая тарифные планы с телевидением. В среднем она увеличится на 5%, сообщает оператор.
Напомним, что с 1 сентября 2018 года velcom
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«Велком» сообщил об изменении условий по некоторым тарифным планам фиксированной связи.
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