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21 сентября зрители смогут поделиться новостями в прямом эфире «Беларусь 1»

21.09.2018 10:03 — Разное | Аргументы и факты  
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21 сентября зрители смогут поделиться новостями в прямом эфире «Беларусь 1»
Белтелерадиокомпания

Расскажите, что интересного у вас произошло, как и кто вас удивил, порадовал, а может быть, наконец-то вы осуществили свою мечту! Команда телекафе будет рада разделить с вами важные моменты!

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#шестоечувство сегодня проверила @margarita.levchuk.official Хотите сертификат в @bauntyminsk Тогда регистрируйтесь играйте проверим интуицию В прямом эфире участники игры должны угадать профессии наших НОВЫХ подписчиков ️ УСЛОВИЯ: подписаться на нашу страницу в Instagram или Facebook разместить у себя на странице свое фото с хэштегом #шестоечувство отметить нашу страницу и членов вашей группы поддержки ( не менее трех человек, которые также должны быть подписаны на нас) в директ пишите, кто Вы по профессии и укажите контактный телефон, ФИО Кому сертификат от салона тайских ритуалов @bauntyminsk достанется на этот раз : нашему подписчику или игроку в студии?!? зависит от "шестого чувства" гостя нашего телекафе ️пусть повезет !!!

Публикация от День в Большом Городе (@dvbg_belarus1)

Присоединяйтесь к «Новостному интерактиву»!

Телефон, по которому вы сможете дозвониться в прямой эфир – 8(017)237-01-86.

 
 
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21 сентября ток-шоу «День в большом городе» предлагает телезрителям озвучить на всю страну свои новости!
 
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