21 сентября зрители смогут поделиться новостями в прямом эфире «Беларусь 1»

#шестоечувство сегодня проверила @margarita.levchuk.official Хотите сертификат в @bauntyminsk Тогда регистрируйтесь играйте проверим интуицию В прямом эфире участники игры должны угадать профессии наших НОВЫХ подписчиков ️ УСЛОВИЯ: подписаться на нашу страницу в Instagram или Facebook разместить у себя на странице свое фото с хэштегом #шестоечувство отметить нашу страницу и членов вашей группы поддержки ( не менее трех человек, которые также должны быть подписаны на нас) в директ пишите, кто Вы по профессии и укажите контактный телефон, ФИО Кому сертификат от салона тайских ритуалов @bauntyminsk достанется на этот раз : нашему подписчику или игроку в студии?!? зависит от "шестого чувства" гостя нашего телекафе ️пусть повезет !!!

Публикация от День в Большом Городе (@dvbg_belarus1) 20 Сен 2018 в 12:22 PDT