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21 сентября зрители смогут поделиться новостями в прямом эфире «Беларусь 1»
21.09.2018 10:03 — Разное | Аргументы и факты
Расскажите, что интересного у вас произошло, как и кто вас удивил, порадовал, а может быть, наконец-то вы осуществили свою мечту! Команда телекафе будет рада разделить с вами важные моменты!
Присоединяйтесь к «Новостному интерактиву»!
Телефон, по которому вы сможете дозвониться в прямой эфир – 8(017)237-01-86.
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21 сентября ток-шоу «День в большом городе» предлагает телезрителям озвучить на всю страну свои новости!
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