ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске сегодня может быть побит температурный рекорд 1975 года

21.09.2018 09:51 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Минске сегодня может быть побит температурный рекорд 1975 года
Фото из открытых источников


Об этом сообщили  в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Минске сегодня может быть побит температурный рекорд 1975 года Тарантулы и богомолы. Какие животные перебрались в Беларусь из-за климата

"В Минске 20 сентября максимальная температура воздуха составила 28,1 градуса тепла. В предыдущий раз температурный рекорд этого дня отмечен в этот день в 1975 году - 26,5 градуса. Сегодня в столице также может быть превышен абсолютный максимум дня. По прогнозам, температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ранее 21 сентября теплее всего было в 1975 году - плюс 25,7 градуса", - рассказали в Белгидромете.

Максимальная температура воздуха 20 сентября составила от 24 градусов тепла по северу страны до 29 градусов по юго-западу, среднесуточная - от 17 до 20 градусов тепла. "Такой температурный фон на 7-9 градусов выше климатической нормы. Это июльская погода, а не бабье лето", - подчеркнули синоптики.

В субботу, 22 сентября, в Беларусь начнут поступать прохладные воздушные массы с Балтийского моря. Температурный фон, начиная с северо-западных районов страны, начнет понижаться. На следующей неделе ожидается холодная, неустойчивая и ветреная погода.

Источник: БЕЛТА.
 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По прогнозам, температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ранее 21 сентября теплее всего было в 1975 году - плюс 25,7 градуса.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я там появилась на свет в 1931 году…» Галина Никитина рассказывает о своей малой родине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика