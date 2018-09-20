Сегодня последний теплый день перед похолоданием





Радоваться теплу осталось недолго. В Беларуси в пятницу, 21 сентября, будет все еще тепло, а вот на выходных ожидается похолодание.

Как сообщает Белгидромет, 21 сентября погоду Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплом воздухе. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +10..+16°С, местами до +7..+9°С, во второй половине дня повысится до +23..+28°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

22 сентября страна окажется под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы, за которыми начнет поступать холодная воздушная масса. Ожидается ухудшение погодных условий и понижение температурного фона.

Ночью по северо-западу республики, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В дневные часы по востоку страны местами прогремят грозы. Ветер южный с переходом на западный, умеренный, днем в отдельных районах по востоку республики сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +11..+16°С, максимальная днем +14..+19°С, лишь в восточных районах +20..+27°С.

23 сентября страна будет находиться под влиянием холодной и неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Ожидается прохладная погода. Ночью преимущественно по восточной половине, днем местами по стране кратковременные дожди.

В начале ночи по востоку местами грозы. Ветер западный умеренный, днем в отдельных районах по северо-западу страны сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +3..+10°С, максимальная днем +12..+18°С.