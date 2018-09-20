МТС представил новую услугу «Безлимит на YouTube» с неограниченным интернет-трафиком для просмотра роликов на видеохостинге. Об этом сообщается на официальном сайте оператора.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Безлимит на YouTube» действует с 20 сентября. Услуга позволяет загружать, комментировать, просматривать и делиться видеороликами на YouTube без ограничений при использовании сервиса через официальное приложение или через мобильную версию в браузере. Трафик из основного интернет-пакета расходоваться не будет.

«Безлимит на YouTube» доступен на тарифных планах «4G лайт», «4G мини», «4G макси», «4G мега», «Близкий», «Особый», «Детский», «ULTRA», «Гостевой 7» и «Гостевой 30». Стоимость услуги — 4,5 рубля в месяц.