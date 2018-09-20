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У американской атомной подлодки произошла утечка жидкости в реакторном отсеке

21.09.2018 10:17 — Разное | Tut.by  
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Атомная подлодка ВМС США USS Pittsburgh (SSN 720) была вынуждена вернуться на базу в Гротон, штат Коннектикут, после того как была обнаружена утечка жидкости в реакторном отсеке, сообщает NavyTimes.


Фото: U.S. Navy

Утечка была обнаружена во время рядовой проверки, когда субмарина находилась в море. Жидкость была обнаружена около клапана в силовой установке.

Представитель Атлантического подводного флота коммандер Сара Селф-Кайлер заявила, что жидкость не представляла опасности для экипажа и утечка не сказалась на работоспособности силовой установки.

USS Pittsburgh — это многоцелевая атомная подлодка класса «Лос-Анджелес», в ее задачи входят борьба с другими подлодками противника, ведение разведки, минирование, переброска спецподразделений и нанесение ударов по позициям противника крылатыми ракетами.

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Жидкость была обнаружена около клапана в силовой установке.
 
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