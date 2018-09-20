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Мини-концерт, образовательно-игровые программы, акции, выставки и многое другое можно было посетить на неделе учреждений дополнительного образования

21.09.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Ярко, интересно и познавательно прошла неделя учреждений дополнительного образования детей и молодежи в центре детского творчества Несвижского района «Вместе веселее».

В эти дни для детей и их родителей был проведен ряд мероприятий, в ходе которых они могли ознакомиться с работой учреждения. Старт неделе дал день открытых дверей «Рынок идей и творческих инициатив». Были организованы мини-концерт «Радуга творчества», образовательно-игровые программы «Парк веселых развлечений», «ИгроЛэнд», акция «Станция «Познавайка», выставка работ «Сувенирчик — «Prais», караоке-класс «Музформат FM» и многое другое. Ребята осуществили увлекательное путешествие по выставкам-площадкам, где смогли выбрать себе занятие по душе и записаться в понравившееся объединение по интересам. С целью профилактики безопасного поведения детей и учащихся, совместно с сотрудниками Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям была проведена акция «В центре внимания — дети!».

Мини-концерт, образовательно-игровые программы, акции, выставки и многое другое можно было посетить на неделе учреждений дополнительного образования

Директор центра Ольга Русецкая вручает грамоту учащейся
Альбине Батян

Мини-концерт, образовательно-игровые программы, акции, выставки и многое другое можно было посетить на неделе учреждений дополнительного образования

Выступает учащийся «Студии Современной Сказки» ЦДТ
Захар Маглыш

Мини-концерт, образовательно-игровые программы, акции, выставки и многое другое можно было посетить на неделе учреждений дополнительного образования

Вместе — веселее!

В день закрытия в торжественной обстановке директор центра детского творчества Несвижского района Ольга Русецкая вручила грамоты самым активным учащимся ЦДТ по итогам деятельности прошлого учебного года.

Наталья  МИХАЛЬКЕВИЧ,

методист  ГУДО «Центр детского  творчества  Несвижского района».

Фото Светланы ПОЛЬСКОЙ.


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Ярко, интересно и познавательно прошла неделя учреждений дополнительного образования детей и молодежи в центре детского творчества Несвижского района «Вместе...
 
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