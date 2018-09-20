Квест «Вело-Шерлок» на велосипедах прошел в Несвиже

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В Несвиже прошел квест «Вело-Шерлок». Участники двух команд представили себя в роли известного детектива Шерлока Холмса. По условиям игры им необходимо было решить задания, в которых зашифровали названия памятных мест, скульптур и композиций, связанных с историей города. Организовали это веселое и увлекательное мероприятие Несвижский городской молодежный центр, РК ОО «БРСМ» и экскурсовод Несвижского историко-культурного музея-заповедника «Несвиж» Екатерина Козлова.

По словам организаторов, такие квесты построены на коммуникационном взаимодействии между игроками — не общаясь друг с другом, невозможно достичь индивидуальных целей. Кроме того, поскольку цели персонажей часто являются противоположными, всегда присутствует элемент соревновательности. С другой стороны, такие игры стимулируют знакомства, общение и способствуют развитию аналитических способностей: как правило, они содержат в себе детективный элемент, требующий умения работы с информацией и её анализа.

Квест «Вело-Шерлок» является по-своему уникальным, ведь, помимо того, что ребята проверили свои знания по истории Несвижчины, им пришлось соревноваться физически — чтобы опередить соперника, юные сыщики передвигались на велосипедах. Победу одержала первая команда, в состав которой вошли Денис Хоняк, Артём Цвирко, Денис Хаванский и Никита Долмат.





В ходе игры, которая проходила на территории паркового ансамбля «Несвиж», участники совершили экскурсию к «Камню желаний», «Черной Панне Несвижа», «Колодцу Ундины», «Мальчику и ангелу-хранителю», «Охотничьей собаке», причалу с головой Аида, монограмме Антония Альбрехта Радзивилла» и другим интересным местам.

А вы знаете, где находятся все вышеперечисленные скульптуры и композиции?

Алёна ВИНОГРАД,

художественный руководитель Несвижского городского молодежного центра.

Фото педагога-организатора

Несвижского государственного колледжа

им. Якуба Коласа Валентины ШТОП.