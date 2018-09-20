﻿ Квест «Вело-Шерлок» на велосипедах прошел в Несвиже. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Квест «Вело-Шерлок» на велосипедах прошел в Несвиже

21.09.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

В  Несвиже прошел квест «Вело-Шерлок». Участники двух команд представили себя в роли известного детектива Шерлока Холмса. По условиям игры им необходимо было решить задания, в которых зашифровали названия памятных мест, скульптур и композиций, связанных с историей города. Организовали это веселое и увлекательное мероприятие Несвижский городской молодежный центр, РК ОО «БРСМ» и экскурсовод Несвижского историко-культурного музея-заповедника «Несвиж» Екатерина Козлова.

По словам организаторов, такие квесты  построены на коммуникационном взаимодействии между игроками — не общаясь друг с другом, невозможно достичь индивидуальных целей. Кроме того, поскольку цели персонажей часто являются противоположными, всегда присутствует элемент соревновательности. С другой стороны, такие игры стимулируют знакомства, общение и способствуют развитию аналитических способностей: как правило, они содержат в себе детективный элемент, требующий умения работы с информацией и её анализа.

Квест «Вело-Шерлок» является по-своему уникальным, ведь, помимо того, что ребята проверили свои знания по истории Несвижчины, им пришлось соревноваться физически — чтобы опередить соперника, юные сыщики передвигались на велосипедах. Победу одержала первая команда, в состав которой вошли Денис Хоняк, Артём Цвирко, Денис Хаванский и Никита Долмат.

Квест «Вело-Шерлок» на велосипедах прошел в Несвиже

Фото на память — участники квеста «Вело-шерлок» вместе с организаторами

В ходе игры, которая проходила  на территории паркового ансамбля «Несвиж», участники совершили экскурсию к «Камню желаний», «Черной Панне Несвижа», «Колодцу Ундины», «Мальчику и ангелу-хранителю», «Охотничьей собаке», причалу с головой Аида, монограмме Антония Альбрехта Радзивилла» и другим интересным местам.

А вы знаете, где находятся все вышеперечисленные скульптуры и композиции?

Алёна ВИНОГРАД,

художественный руководитель Несвижского городского молодежного центра.

Фото педагога-организатора

 Несвижского государственного колледжа

 им. Якуба Коласа Валентины ШТОП.


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В  Несвиже прошел квест «Вело-Шерлок». Участники двух команд представили себя в роли известного детектива Шерлока Холмса. По условиям игры им
 
Новости дня
Новости разные
 
velcom поднимает цены на интернет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика