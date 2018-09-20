День рождения союза молодежи отметили в Несвижском государственном колледже имени Якуба Коласа

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Этой осенью Белорусский республиканский союз молодежи отпраздновал свое шестнадцатилетие. Местом проведения праздника стал Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа. Учащиеся этого учебного заведения вносят большой вклад в деятельность союза молодежи Несвижчины. Первичная организация колледжа — самая многочисленная в районе. Здесь созданы молодежный отряд охраны правопорядка, волонтерский отряд «Эра милосердия», студенческий отряд «АгроПозитив» — их участники всегда в центре событий. Ко дню рождения учащиеся подготовили увлекательную концертную программу. Ребята показали всем гостям торжества, что БРСМ — это большая дружная семья, объединяющая позитивных, добрых и талантливых людей. С праздником всех присутствующих поздравила первый секретарь РК ОО «БРСМ» Кристина Литвинова и пожелала ребятам не терять ни минуты, с пользой и интересом проводить каждый день своей молодой жизни.