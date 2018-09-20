Работа Виталины Винник — лучшая в номинации «Знатоки русского языка, истории и культуры России»

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Учащаяся Сновской СШ Виталина Винник вошла в число победителей Ежегодного международного фестиваля русского языка, который состоялся в Москве. Его организаторы — Московский центр качества образования, Департамент образования, Департамент внешнеэкономических и международных связей г. Моск-вы. Фестиваль — образовательная и творческая площадка, где участники получают уникальную возможность совершенствовать знания по русскому языку в процессе живого общения. Он состоит из шести конкурсов, которые проходят в два тура: первый (отборочный) проводится заочно (дистанционно), второй (финал) — очно.

В этом году было подано свыше 500 заявок — от детей-иностранцев и зарубежных коллективов, изучающих русский язык в странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, возраст участников — от 12 до 18 лет. В финале фестиваля приняли участие более 100 человек из 20 стран. Победителей определяли в шести номинациях: «Знатоки русского языка, истории и культуры России», «Театральное творчество и художественное слово», «Современное декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство», «Детское и юношеское кино и телевидение», «Хореографическое творчество», «Вокально-хоровое творчество».

Лучшим знатоком русского языка, истории и культуры стала учащаяся Сновской СШ Виталина Винник с работой «Читая письмо из прошлого, пишу письмо в будущее». Готовиться к фестивалю девочке помогали учитель русского языка и литературы Сновской СШ Инна Винник, а также педагог дополнительного образования этого же учреждения образования Алексей Дунченко.

«НН».