﻿ Работа Виталины Винник — лучшая в номинации «Знатоки русского языка, истории и культуры России». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Работа Виталины Винник — лучшая в номинации «Знатоки русского языка, истории и культуры России»

21.09.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Работа Виталины Винник — лучшая в номинации «Знатоки русского языка, истории и культуры России»

Учащаяся Сновской СШ Виталина Винник вошла в число победителей Ежегодного международного фестиваля русского языка, который состоялся в Москве. Его организаторы — Московский центр качества образования, Департамент образования, Департамент внешнеэкономических и международных связей г. Моск-вы. Фестиваль — образовательная и творческая площадка, где участники получают уникальную возможность совершенствовать знания по русскому языку в процессе живого общения. Он состоит из шести конкурсов, которые проходят в два тура: первый (отборочный) проводится заочно (дистанционно), второй (финал) — очно.

В этом году было подано свыше 500 заявок — от детей-иностранцев и зарубежных коллективов, изучающих русский язык в странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, возраст участников — от 12 до 18 лет. В финале фестиваля приняли участие более 100 человек из 20 стран.  Победителей определяли в шести номинациях: «Знатоки русского языка, истории и культуры России», «Театральное творчество и художественное слово», «Современное декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство», «Детское и юношеское кино и телевидение», «Хореографическое творчество», «Вокально-хоровое творчество».

Лучшим знатоком русского языка, истории и культуры стала учащаяся Сновской СШ Виталина Винник с работой «Читая письмо из прошлого, пишу письмо в будущее». Готовиться к фестивалю девочке помогали учитель русского языка и литературы Сновской СШ Инна Винник, а также педагог дополнительного образования этого же учреждения образования Алексей Дунченко.

«НН».


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учащаяся Сновской СШ Виталина Винник вошла в число победителей Ежегодного международного фестиваля русского языка, который состоялся в Москве. Его организаторы
 
Новости дня
Новости разные
 
21 сентября православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика